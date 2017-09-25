Transcol terá campanha contra assédio sexual nos ônibus

Casos de assédio sexual são violências que causam danos terríveis para as mulheres. Muitas que utilizam o transporte público relatam que já sofreram algum tipo de assédio dentro dos ônibus. Para evitar esses casos e conscientizar a população, a Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas (Setop) vai lançar uma campanha voltada para os passageiros do sistema Transcol.

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O problema faz com que algumas mulheres optem por mudar a rotina para não correr o risco de sofrer algum tipo de assédio dentro de um ônibus. Esse é o caso da cabeleireira Suelen Pereira, de 28 anos. “Por eu atender também em domicílio, eu evito muito pegar ônibus lotado. Se não tiver lugar, eu não entro, prefiro não pegar. Eu tenho duas filhas, então eu ando o mínimo possível de ônibus por causa delas também. Elas são crianças e como acontece muito assédio, eu evito."

A estudante Keylla Karoliny, de 20 anos, diz que muitos homens não respeitam as mulheres dentro dos ônibus. “A gente se sente impotente. Não sou só eu. Falo em relação a todas as mulheres. Nós nos sentimos impotentes em relação aos homens porque eles não respeitam o nosso espaço.”

Segundo o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, quando surgiu a ideia da campanha, a secretaria se surpreendeu com a quantidade de casos relatados por mulheres. “Conversando com as pessoas para fazer a abordagem que está proposta na campanha, nós nos surpreendemos com muitas narrativas espontâneas, até mesmo de pessoas que conhecemos.”