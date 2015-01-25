Transcol freia bruscamente, passageira cai, se machuca e espera uma hora por atendimento

Uma mulher de 32 anos caiu dentro de um ônibus do Sistema Transcol, após o veículo parar bruscamente na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, por volta das 8h15 deste domingo (25).

A cabeleireira Rosana Batista Paula esperou cerca de uma hora para ser atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, também na Capital, segundo familiares e testemunhas do acidente. Antes disso, o motorista da Linha 535 do Transcol (Terminal de Carapina x Terminal de Campo Grande - via Serafim Derenzi) chegou a levar a mulher à Policlínica de São Pedro, mas a equipe do local informou que não poderia fazer o atendimento.

A comerciante Mariana Rodrigues, 27 anos, que estava no coletivo na hora do acidente, afirmou que o motorista foi imprudente. De acordo com ela, Rosana tinha acabado de embarcar no veículo, em um ponto de ônibus próximo à garagem da viação Grande Vitória, e estava se dirigindo a um assento.

"O motorista arrancou com o ônibus para sair (do ponto) e freou bruscamente. E nisso, eu fiquei travada na roleta e ela veio voltando com tudo, de costas. Como eu estava na roleta e ela ia bater com a cabeça, eu segurei a cabeça dela. E ela caiu no chão do ônibus", relatou.O ônibus continuou seu percurso. Como os passageiros informaram que a mulher permanecia caída no chão sem se mexer, o motorista parou o veículo para socorrer Rosana. A cabeleireira se queixava de fortes dores na coluna e informou não conseguir mover umas das pernas. O motorista decidiu, então, levá-la até a Policlínica de São Pedro, que ficava a poucos metros do local do acidente.

Na Policlínica, a vítima chegou a ser avaliada por um equipe de plantão, mas foi informada que o atendimento só poderia ser prestado pelo Samu. Entretanto, a unidade do serviço móvel demorou, segundo Mariana. "Ficamos esperando mais de uma hora para o Samu chegar", afirmou a comerciante.Irmã de Rosana, a também cabeleireira Gecineide Batista di Paula, 38 anos, disse que irmã contou que o motorista estava distraído conversando com o trocador na hora do acidente. Ela reclamou da falta de atendimento por parte da Policlínica de São Pedro e a demora do Samu. "Nós viemos da Serra e eles não tinham chegado ainda. Ela ficou desesperada, chorando, sentindo muita dor. Não teve primeiros socorros nem deram um remédio. Nada", contou.O motorista do ônibus não quis se identificar e nem dar entrevistas. Ele apenas relatou que "fez o procedimento normal para passar por um quebra-molas e que a passageira estava de pé, mesmo com o coletivo vazio, e que não deveria estar se apoiando de forma firme". Ele também relatou que tentou prestar socorro levando a vítima à Policlínica, mas que a equipe da unidade informou que somente o Samu poderia fazer o atendimento.

Policlínica de São PedroDe acordo com Fernando Gustavo da Vitória, diretor do Pronto-Atendimento de São Pedro, o procedimento de não atender a vítima foi correto. Segundo ele, a orientação médica é que nunca se mexa em um paciente com traumas antes dele ser atendido por uma equipe especializada. "Tratava-se de um atendimento pré-hospitalar, de um trauma. A enfermeira mandou uma técnica de enfermagem até o local, que verificou que a paciente tinha sofrido um trauma e não conseguia mexer as pernas. O que foi feito? Solicitado que a equipe do Samu, que tem todo o preparo de remoção de pacientes de trauma, viesse fazer essa transferência de paciente. Foi acionado, chegou ao local e já a levou até um hospital de referência", explicou.

SamuSobre a demora no socorro a Rosana Batista Paula, a coordenação do Samu 192 informou, por meio de nota, que o médico regulador classificou o quadro de saúde da paciente como não urgente e uma ambulância foi enviada assim que houve disponibilidade. A paciente foi levada para o Hospital Estadual São Lucas, onde fez exames, foi medicada e recebeu alta.

Empresa de ônibusA Unimar Transportes, empresa do Consórcio Sudoeste que opera a linha 535, por meio de nota, lamentou o ocorrido e informou que está apurando o caso. A empresa ainda se colocou à disposição da vítima para o que for necessário. Após passar por exames e tomar medicamentos, Rosana Batista Paula foi liberado do Hospital São Lucas, segundo informaram familiares.