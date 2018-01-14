O aumento do preço da passagem do sistema Transcol passou a vigorar neste domingo (14). Nos terminais e pontos de ônibus, o que se vê é insatisfação com uma tarifa mais cara e com a qualidade do serviço oferecido. Na última sexta-feira (12), foi anunciado um aumento de 20 centavos no valor da passagem para os ônibus convencionais.

Your browser does not support the audio element. Transcol fica mais caro e usuários reclamam do preço e dos ônibus

Denaides Luís Gomes, segurança Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Enquanto aguardava o coletivo na manhã deste domingo, o segurança Denaides Luís Gomes, de 48 anos, disse que o preço que os passageiros têm que pagar é muito alto quando se leva em consideração a qualidade do serviço de transporte público na Grande Vitória.

Para ele, o novo valor é injusto.

“Eu acho um absurdo. O sistema Transcol oferece para os usuários uma péssima qualidade, ônibus quentes e velhos, superlotação, poucos carros aos domingos. Pesou mais no bolso agora e a qualidade do serviço não compensa isso”, disse.

Para o soldador José Antônio Ferreira, de 49 anos, que pega ônibus todos os dias, o aumento da passagem também vai fazer diferença. “É um abuso porque não condiz com o que a gente usa. Todo dia tem atraso nos horários, ônibus ruim. Às vezes, aos domingos, a gente quer passear, mas não tem ônibus porque reduz muito a frota. Eu acho que não devia aumentar do jeito que aumentou.”

Dorcília Manoel da Costa, aposentada Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A aposentada Dorcília Manoel da Costa, de 65 anos, diz que não paga mais passagem, mas que muitas pessoas na família dela pagam e que isso afeta o orçamento familiar.

“Fica ruim para quem trabalha e paga passagem para ir e para voltar. O salário não subiu nada para acontecer esse aumento de passagem. Quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil para os meus filhos, familiares e outras pessoas também.”

Com um aumento de 6,25%, o preço da tarifa convencional subiu de R$ 3,20 para R$ 3,40. Aos domingos, quando é aplicada a tarifa social, a passagem passa a custar R$ 2,95.