Transcol: as 10 linhas que mais receberam reclamações em 2018

A linha 500, que vai do terminal de Vila Velha para o terminal de Itacibá, é uma das que mais recebe reclamações dos usuários do sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

Recusa de embarque, descumprimento de horário e lotação são as principais queixas dos usuários das 10 linhas do Transcol que mais receberam reclamações em 2018. A linha com mais problema é a 591, que faz o trajeto Serra/ Terminal de Campo Grande.

As reclamações foram registradas entre os meses de janeiro e novembro. Neste período, o Disque Ceturb recebeu, por mês, cerca de 799 reclamações de usuários, uma média de 8.800 queixas no período. Desse total, 1.400 (16%) são relacionadas as linhas 591, 505, 506, 515, 501, 523, 540, 500, 526 e 507.

O promotor de vendas Ricardo Trindade reclama de superlotação e calor nos ônibus do Transcol Crédito: Patrícia Scalzer

Quem depende diariamente do transporte público sente na pele as consequências destes problemas. Para o promotor de vendas Ricardo Trindade, a superlotação ocasiona outra dificuldade, o calor. “Esses dias eu fui pegar um ônibus e estava muito cheio, deu vontade de chorar porque estava muito quente. Tem gente que passa mal. É muito abafado”, disse.

O segurança Bruno Silva trabalha no Centro de Vitória e mora em Cariacica. Ele conta que todos os dias vai e volta em pé no ônibus. “É sempre cheio e tem o desconforto de ir e voltar em pé, independente do horário. Não tem como pegar o ônibus vazio, pode ser dia de semana ou final de semana, sempre está cheio”, afirmou.

Além da superlotação, muitos passageiros reclamam na Ceturb que alguns motoristas passam direto no ponto de ônibus. A autônoma Maria Elisa Costa já passou por isso. “Eu já dei sinal e o motorista passou direto. Fico com muita raiva quando isso acontece”.

CETURB

De acordo com o gerente de atendimento da Ceturb, Gilmar Pahins Pimenta, os congestionamentos são responsáveis pela superlotação nos coletivos. Ele conta que em muitos casos, quando um ônibus passa muito cheio, logo atrás vem outro vazio. O gerente de atendimento da Ceturb também destacou que por esse motivo os motoristas passam direto no ponto sem pegar passageiros.

“A reclamação de excesso de lotação é um indicador de que há um problema de velocidade, viário, ou que é preciso colocar mais veículos na linha. É de acordo com isso que a gente trabalha”, disse.