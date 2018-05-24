Tragédia em Linhares: veja detalhes de como é feita a perícia no DML

Os destalhes das mortes dos irmãos Kauã Salles e Joaquim Alves causaram forte impacto em muitas pessoas. Mesmo com os corpos carbonizados, foi possível descobrir que os dois foram sexualmente violentados, agredidos e queimados ainda vivos pelo pastor George Alves, no dia 21 de abril, em Linhares.

A precisão do inquérito só foi possível após um longo trabalho de investigação realizado por uma equipe com mais de 20 peritos do Departamento Médico Legal de Vitória (DML). Nesta quinta-feira (24) a reportagem da CBN Vitória conheceu as dependências da unidade e teve acesso a alguns dos laboratórios que ajudaram a solucionar os crimes.

Logo nos primeiros dias após o acidente os peritos já tinham certeza de um dos fatos que mais gerou espanto na população: os dois irmãos foram vítimas de abuso sexual antes de morrer. Dentro do Laboratório de Imunobiologia do DML, onde os testes foram realizados, o perito oficial criminal Fabrício Pelição, chefe do departamento de laboratório forense, deu alguns destalhes da investigação.

Segundo Pelição, a descoberta do PSA no corpo dos garotos, uma substância produzida pela próstata e presente no sêmen, fui um dos testes mais importantes da investigação.

"Acredito que foi (o teste mais importante), até porque todo o resto foi consequência disso. A dinâmica traçada pela força-tarefa, isso foi desenhado por eles dessa forma. Foi cometido um abuso e tudo que se seguiu foi para ocultar esse crime de abuso", disse Pelição.

Na sede do DML também foram realizados os testes que comprovaram que uma substância derivada do petróleo foi usada para incendiar o quarto onde os garotos estavam. A maior dificuldade nesse exame foi o grande nível de destruição dos móveis. Várias amostras de materiais foram guardadas em latas especiais para o combustível presente nelas não evaporar.

Nesse teste, uma agulha de fibra foi exposta ao material encontrado no incêndio. Depois, essa mesma agulha foi inserida em uma máquina que, em cerca de meia hora, identificou que alguma substância derivada do petróleo estava presente na agulha.

"Da parte laboratorial, posso dizer que foi a análise mais difícil, porque eram materiais extensamente carbonizados, em um grau de evaporação e destruição muito grande, e que a gente conseguiu buscar quantidades ínfimas dessa substâncias que caracterizaram o uso de um acelerante, vulgarmente chamado de combustível", concluiu o perito.

No Laboratório de Toxicologia foram realizados diversos exames para saber se as crianças foram drogadas antes da morte. Todos os testes deram negativo para a presença de álcool, drogas ilícitas ou qualquer tipo de remédio.

No laboratório de DNA Criminal foram feitos os exames que identificaram que o sangue encontrado na casa era do menino Joaquim, de 3 anos. Os peritos também realizaram uma simulação da análise feita com a substância luminol, que serve para identificar manchas de sangue ocultas em cenas de crimes.

Nessa demostração era impossível ver a olho nu que uma superfície que parecia limpa havia sido suja de sangue e depois lavada. Com a luz apagada e a utilização do luminol, o rastro de sangue ficou azul. A mesma cor vista pelos peritos que aplicaram o luminol no box do banheiro da casa onde os meninos morreram.

EMOÇÃO NÃO PODE FALAR MAIS ALTO

O perito chefe do departamento de laboratório forense afirmou que muitos membros da equipe ficaram tristes quando os resultados dos exames apontaram que as crianças foram sexualmente abusadas. No entanto, Fabrício Pelição garantiu que todos souberam separar os sentimentos durante as tarefas.

"A gente fica muito triste, é inegável isso. Eu sou pai, muitos aqui são pais e mães, mas é preciso, para o bom desempenho das nossas funções, que haja um certo distanciamento. O clamor da sociedade por justiça não abala a realização e a obtenção da prova técnica".

Com todas as provas técnicas apresentadas, agora o grupo de peritos aguarda pelo dia em que o laudo produzido por eles será avaliado durante o julgamento do caso. Pelição afirma que é normal que os peritos sintam ansiedade em ver esse momento chegar.

"Acho que é natural, por sermos humanos. Foi um caso que, apesar da complexidade, tudo se encaixou de uma maneira muito robusta e eu considero até muito rápida. Isso dá tranquilidade", avaliou o perito.

Acusado de cometer os crimes contra o filho Joaquim e o enteado Kauã, o pastor George Alves Centro de Detenção Provisória de Viana II.

TESTES REALIZADOS NO DML DE VITÓRIA

Laboratório de Imunobiologia: Apontou que os garotos sofreram abuso sexual

Laboratório de Química Forense: Descobriu que uma substância derivada do petróleo foi usada para incendiar o quarto

Laboratório de DNA Criminal: Confirmou que o sangue encontrado na casa era do menino Joaquim