Tragédia em Linhares: professoras de Kauã e Joaquim relembram convívio

Escola onde Kauã estudava em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Sentada em uma sala da secretaria de uma creche em Linhares, a professora Keila Augusto Ferreira tentava disfarçar a tristeza e enxugava as lágrimas ao lembrar do menino Joaquim Alves, de 3 anos. A poucos metros de distância da creche, o clima também é de luto na escola onde estudava o garoto Kauã Salles, de 6 anos.

Os dois irmãos foram vítimas do trágico incêndio que aconteceu no centro de Linhares, no dia 21 de abril. Dois garotos muito elogiados pela animação que tinham no dia a dia e pela alegria que traziam para os colegas de classe.

A professora Keila Augusto Ferreira deu aula diariamente para Joaquim em todo o ano passado e nos primeiros meses desse ano. A última aula foi na tarde de 20 de abril, véspera da morte da criança. Segundo Keila, a saudade é ainda maior quando ela olha para a pequena cadeira onde Joaquim costumava sentar ou quando os colegas se classe lembram do garoto.

A professora Keila Augusto Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Keila recorda que a última atividade de Joaquim foi uma casinha feita com palitinhos de picolé, para a Festa da Família, que acontece anualmente na creche. Dentro da pequena casinha de madeira, Joaquim iria colocar uma foto dele junto com o irmão, a mãe e o pai - o pastor George Alves, que está preso desde o dia 28 de abril, acusado de atrapalhar nas investigações sobre o incêndio.

"Ele cumprimentava todo mundo, era amigo dos coleguinhas, gostava de futebol. Ele era uma criança excepcional. Todo mundo que convivia com ele percebia como ele era diferente. Ele era alegre e inteligente", recordou a professora.

Enquanto Joaquim ainda estava na pré-escola, o garoto Kauã cursava o 1º ano do ensino fundamental. Uma das professoras que deu aula para o garoto, que preferiu não ser identificada, destacou que ele era muito querido pelos colegas de classe. Segundo ela, Kauã se destacou recentemente em um trabalho sobre a Páscoa e mostrava ter conhecimento sobre as histórias bíblicas. "No dia desse trabalho, ele falou que o padrasto dele era pastor", conta a professora.

A professora também afirmou que algumas crianças da turma choraram quando souberam o que aconteceu com Kauã e que atualmente as crianças evitam falar sobre o acidente do colega.

"Ele era uma criança muito boa, para nós foi uma grande perda. Quando a gente chegava na sala ele vinha correndo e abraçava. Toda vez que eu lembro dele, lembro de uma criança muito esperta", explicou uma das professoras que deu aula pra Kauã.

VIZINHA

Onilda Bassani Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

A casa onde a morte dos dois garotos aconteceu ainda está fechada, com um pano preto cobrindo a janela que fica de frente para o quintal. Uma vez ou outra um curioso passa pela calçada e olha por dentro das grades. Esse é apenas um dos sinais sobre como a tragédia afetou a rotina de alguns moradores da cidade.

A pensionista Onilda Bassani, de 86 anos, mora de frente para a casa onde aconteceu o incêndio e garante que até hoje se arrepia lembrando do instante em foi avisada pela filha que os dois meninos estavam mortos. Por conta do barulho e das sirenes, Onilda afirma que, a princípio, pensou que havia ocorrido algum assalto na vizinhança.