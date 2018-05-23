Tragédia em Linhares: morte de irmãos chocou a Polícia Civil

Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

O crime que vitimou os irmãos Joaquim, de 3 anos, e Kauã, de seis, deixou até mesmo a força-tarefa da Polícia escandalizada. O pastor George Alves estuprou, agrediu e colocou fogo nas crianças, de acordo com os delegados que investigam o caso.

O secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, definiu o pastor com um monstro, sem sentimentos, e disse que o crime é um dos mais emblemáticos da história do Espírito Santo. Nylton lembrou do caso Araceli, menina que foi raptada, estuprada, morta e carbonizada no Estado quando tinha 8 anos na década de 1970.

"É um caso pavoroso. Ambos os casos são terríveis. Eu considero esse caso tão grave ou mais do que o caso da Araceli", comentou Nylton.

O delegado-chefe de Linhares, André Jaretta, ressaltou a crueldade do crime, já que, segundo o inquérito, o incêndio foi usado para tentar ocultar os outros crimes.

"Feito isso, as colocou no quarto. Elas desacordadas. Utilizando de um agente acelerador, um item inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto com o objetivo de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente", detalhou.

Outro caso lembrado foi o da Isabella Nardoni, assassinada pelo pai e pala madrasta em São Paulo, no ano de 2008. O delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, afirmou à Rádio CBN Vitória que o assassinato dos irmãos capixabas foi mais cruel que a morte de Isabella, asfixiada e espancada antes de ser jogada do sexto andar de um prédio. O inquérito ainda não foi concluído, mas a Polícia não tem dúvidas sobre a autoria do crime contra os irmãos.