Tragédia em Linhares: confusão e spray de pimenta em saída de fórum

Confusão na hora em que pastor deixa fórum Crédito: Patrícia Scalzer

Uma confusão tumultuou a saída do pastor Georgeval Alves do Fórum Criminal Desembargador José Mathias de Almeida Netto, em Vitória , onde testemunhas da Superintendência da Polícia Técnico-científica e do Departamento Médico Legal (DML) prestaram depoimento. Ele e a esposa, Juliana Salles, são acusados pela morte dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6 anos, e Joaquim Salles Alves, 3 anos. Quatorze pessoas foram intimadas para prestar depoimento à Justiça nesta terça e quarta-feira (12).

Your browser does not support the audio element. Tragédia de Linhares, confusão e spray de pimenta em saída de fórum

Na saída do pastor, que estava dentro de uma viatura da Secretaria de Justiça, familiares dos meninos mortos e populares se aproximaram do veículo e xingaram George. "Assassino, covarde!". Neste momento, um agente penitenciário jogou spray de pimenta nas pessoas que rodeavam a viatura. Ana Paula Lopes, dentista e namorada de Rainy Butkovsky, pai de Kauã, foi a mais atingida.

Pessoas que presenciaram a cena questionaram a ação do agente e chegaram a dizer que ele estava protegendo um assassino. A avó de Kauã, Marlúcia Butkovsky ficou revoltada com a ação dos agentes. “Isso é um absurdo, só estávamos protestando. Ele é um assassino”, contou.

O advogado da família de Rainy, Siderson Vitorino, presenciou toda ação e falou que vai representar contra os agentes penitenciários. “O uso do spray de pimenta é para conter uma possível ameaça ao seu trabalho e a integridade do custodiado. Se o custodiado estava no cofre, com as portas fechadas, o cofre lacrado e a viatura em movimento, entendo que a Marlúcia e família não ofereciam nenhum tipo de perigo”, destacou.

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Rainy também xingou George, que estava no cofre da viatura, porém, quando ele viu que a namorada tinha sido bastante atingida pelo spray de pimenta, foi ajudá-la e se afastou do veículo das Sejus. Após o ocorrido, ele lamentou a atitude do agente.

“É muito sofrimento. Um atrás do outro. Vim aqui tentar fazer o nosso ato e fomos recebidos dessa maneira. É muito triste mesmo”, contou.

Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a ação teve o objetivo de garantir a ordem e o andamento do trabalho da Justiça.

Audiência

Esta foi a quinta audiência de instrução do caso dos irmãos Kauã e Joaquim. Sete pessoas foram convocadas, mas uma testemunha foi dispensada. Segundo o advogado da família de Rainy, George não esboçou arrependimento durante a audiência e Juliana chorou.

“Não posso revelar muitas coisas por causa do segredo de Justiça, mas a percepção particular que eu tive é que Georgeval estava indiferente à situação, como se nada tivesse acontecido e Juliana estava com uma carga sentimental um pouco maior”, disse Siderson.

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