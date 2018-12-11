Tragédia em Linhares: bombeiros e peritos são ouvidos em audiência

Tragédia em Linhares: audiência foi marcada por protesto em Vitória Crédito: Marcelo Prest

O comerciante, Rainy Butkovsky, que é pai de Kauã, e a avó, Marlúcia Butkovsky, realizaram uma manifestação em frente ao fórum contra o abuso infantil e também uma homenagem para agradecer aos profissionais que irão depor.

"O coração fica bem apertado, mas é um passo dado nessa jornada de tristeza, que a família vem sofrendo. Hoje estamos presentes no caso, estamos tendo acesso ao processo. Nosso assistente de acusação se encontra lá dentro na audiência e a família agora vai poder estar a par de tudo que está acontecendo. A gente sabe que a justiça vai ser feita", disse.

Bastante emocionada, a avó do menino Kauã, agradeceu à juíza Emília Coutinho Lourenço, que decretou a prisão de Juliana novamente e aos peritos que trabalharam no caso. "Quando nós sabemos que a Juliana foi solta, nós clamamos para que novamente ela fosse apreendida. Com uma semana, ela foi presa novamente graças a uma juíza que a colocou de novo atrás das grades. E a gente quer agradecer ao excelente trabalho que foi feito pelos peritos porque, sem esse trabalho, nós iríamos ficar sem saber de tudo o que aconteceu e talvez eles (Juliana e Georgeval) saíssem impunes, conforme eles queriam. A gente só tem a agradecer".

Após quase oito meses da tragédia que abalou o

, Rainy e Marlúcia ainda sofrem com a perda das crianças. "A gente sabe que estão no céu, mas eles não poderiam ser tirados da gente da forma que foram. Eu acredito que Deus dá vida e não é outra pessoa que tem que tirar, principalmente de dois inocentes, que foram sacrificados", disse Marlúcia.

De acordo o advogado da família, Siderson Vitorino, Juliana Pereira Sales Alves e Georgeval Alves Gonçalves estiveram na audiência e ficaram um ao lado do outro. Os advogados dos acusados também compareceram ao fórum.

Nesta segunda-feira (11), sete testemunhas seriam ouvidas, mas duas não conseguiram comparecer à audiência.

A AUDIÊNCIA

Nesta terça-feira (11) foram ouvidos cinco testemunhas, entre bombeiros do Departamento de Perícias e Incêndios e Explosões e três peritos da Superintendência da Polícia Técnico-científica. Na quarta-feira (12), serão quatro testemunhas da Superintendência da Polícia Técnico-científica e três peritos do Departamento Médico Legal