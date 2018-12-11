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Tragédia em Linhares: bombeiros e peritos são ouvidos em audiência

Testemunhas do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil estão sendo ouvidas em uma audiência, que acontece na tarde desta terça-feira (11), no Fórum Criminal Desembargador José Mathias de Almeida Netto, em Vitória

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 14:41

Publicado em 

11 dez 2018 às 14:41
Tragédia em Linhares: audiência foi marcada por protesto em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Testemunhas do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil foram ouvidas em uma audiência sobre as mortes dos irmãos Kauã Salles Butkovsky e Joaquim Salles Alves, que aconteceu na tarde desta terça-feira (11), no Fórum Criminal Desembargador José Mathias de Almeida Netto, em Vitória. Ao total, quatorze pessoas devem prestar depoimento à Justiça até quarta-feira (12).
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
O comerciante, Rainy Butkovsky, que é pai de Kauã, e a avó, Marlúcia Butkovsky, realizaram uma manifestação em frente ao fórum contra o abuso infantil e também uma homenagem para agradecer aos profissionais que irão depor. 
> Pai de Kauã diz que Juliana Salles foi conivente na morte dos meninos
"O coração fica bem apertado, mas é um passo dado nessa jornada de tristeza, que a família vem sofrendo. Hoje estamos presentes no caso, estamos tendo acesso ao processo. Nosso assistente de acusação se encontra lá dentro na audiência e a família agora vai poder estar a par de tudo que está acontecendo. A gente sabe que a justiça vai ser feita", disse.
> Linhares: babá eletrônica ajudou perícia a desmontar versão de pastor
Bastante emocionada, a avó do menino Kauã, agradeceu à juíza Emília Coutinho Lourenço, que decretou a prisão de Juliana novamente e aos peritos que trabalharam no caso. "Quando nós sabemos que a Juliana foi solta, nós clamamos para que novamente ela fosse apreendida. Com uma semana, ela foi presa novamente graças a uma juíza que a colocou de novo atrás das grades. E a gente quer agradecer ao excelente trabalho que foi feito pelos peritos porque, sem esse trabalho, nós iríamos ficar sem saber de tudo o que aconteceu e talvez eles (Juliana e Georgeval) saíssem impunes, conforme eles queriam. A gente só tem a agradecer".
Após quase oito meses da tragédia que abalou o
Espírito Santo
, Rainy e Marlúcia ainda sofrem com a perda das crianças. "A gente sabe que estão no céu, mas eles não poderiam ser tirados da gente da forma que foram. Eu acredito que Deus dá vida e não é outra pessoa que tem que tirar, principalmente de dois inocentes, que foram sacrificados", disse Marlúcia. 
De acordo o advogado da família, Siderson Vitorino, Juliana Pereira Sales Alves e Georgeval Alves Gonçalves estiveram na audiência e ficaram um ao lado do outro. Os advogados dos acusados também compareceram ao fórum. 
Nesta segunda-feira (11), sete testemunhas seriam ouvidas, mas duas não conseguiram comparecer à audiência.
A AUDIÊNCIA
Nesta terça-feira (11) foram ouvidos cinco testemunhas, entre bombeiros do Departamento de Perícias e Incêndios e Explosões e três peritos da Superintendência da Polícia Técnico-científica. Na quarta-feira (12), serão quatro testemunhas da Superintendência da Polícia Técnico-científica e três peritos do Departamento Médico Legal.
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