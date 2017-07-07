Traficantes traziam drogas de São Paulo e escondiam em salão de luxo

A Polícia Civil apreendeu cinco quilos de maconha dentro de uma mochila, armazenada no armário de um salão de beleza de luxo, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Na ação, realizada na última quarta-feira (05), dois traficantes foram presos. Um deles, o manobrista Maderson Macedo Sales, de 29 anos, funcionário e irmão do dono do estabelecimento, usava o salão para guardar a droga, que era revendida em bairros nobres da capital, segundo a Polícia.

Maderson foi preso dentro do salão na tarde de quarta-feira. Já o outro traficante, Bruno Nazaré Vilas Boas, 32 anos, era responsável por distribuir o material e foi pego pelos policiais em casa, na Serra, também na quarta-feira. Conhecido como Paulista, Bruno é suspeito de ter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo. Ele é paulista, mas mora na Serra e trazia a substância ilícita de São Paulo para o Espírito Santo, de acordo com a Polícia.

Maderson e Bruno foram presos acusados de tráfico de drogas Crédito: Caique Verli | Divulgação/PC

O manobrista do salão afirmou em depoimento que conhecia Paulista, mas apenas guardava na mochila a droga que era de Bruno e não dele. Já o traficante do Estado de São Paulo confessou o crime e entregou aos policiais anotações que comprovariam a sociedade com o manobrista. "Ele mostrou com riqueza como era a divisão de lucros", explicou o delegado Augusto Giorno, titular da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes.

Para o delegado,o depoimento do funcionário do salão foi inconsistente.

"Ele presta um depoimento um pouco incoerente, mas confessa a propriedade da mochila onde estavam as drogas e o fornecedor, em depoimento, confessa a sociedade com ele", relata o delegado. A Polícia Civil não divulgou o quanto os dois lucraram com a venda de entorpecentes para clientes de alto poder aquisitivo, mas o delegado Augusto Giorno afirmou que era uma movimentação contínua e que eles tinham um lucro alto com o tráfico.

Essa foi a segunda operação recente contra o tráfico em bairros nobres da Grande Vitória divulgada pela Polícia. Também na quarta-feira, um funcionário de uma construtora foi preso em flagrante, na Praia da Costa, em Vila Velha, com uma grande quantidade de drogas puras e de alto padrão. Para o delegado, os traficantes guardam o material nessas regiões para não levantar suspeita da Polícia.

"Provavelmente para não levantar suspeita. Fica registrado também que a Polícia Civil através da Deten atua em qualquer CEP, tanto em uma comunidade carente quanto nas áreas nobres. O combate ao tráfico não é seletivo", comentou. O nome do salão não está sendo divulgado porque, segundo a polícia, o caso está ainda está sob investigação e não ainda não foram descobertos indícios de participação do dono do estabelecimento nos crimes

Elos com PCC

Suspeito de ser o distribuidor da droga na sociedade que usava o salão de luxo para estocar a droga, o "Paulista" é suspeito também de ter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo, que comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico em vários estados brasileiros.

"Algumas investigações apontam que ele tinha vínculo com a facção paulista, mas isso ainda está em investigação e temos o prazo de 30 dias para concluir o inquérito. E ele fornecia aqui para a capital, principalmente para esses bairros nobres. E esse rapaz que é o irmão do dono do salão que vendia para essas pessoas de alto poder aquisitivo", detalha o delegado Augusto Giorno.

As detenções foram feitas simultaneamente na tarde de quarta-feira (07). De Maderson, no salão, e do distribuidor, na Serra. Os dois foram presos em flagrante. Na audiência de custódia dos suspeitos, a juíza Raquel de Almeida Valinho considerou o flagrante legal e converteu em prisão preventiva, alegando que a soltura deles colocaria em risco a segurança social.

A magistrada entendeu que estava presente na prisão em flagrante a materialidade e os indícios de autoria das práticas criminosas. Para Valinho, havia possibilidade dos suspeitos voltarem a cometer os delitos se saíssem da prisão.