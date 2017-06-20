Bairros próximos a São Torquato e Cobi, em Vila Velha, se tornaram recentemente locais de medo e tensão, segundo relatos de moradores da região. Isso porque os conflitos entre traficantes se intensificaram recentemente e muitos relatam que até famílias são ameaçadas. Uma inclusive teria delas foi expulsa de casa após ameaças de morte em Sagrada Família.
Traficantes expulsam família de casa em Vila Velha
A Polícia Militar confirma oficialmente que a região vive em conflito após a prisão de uma traficante na última semana, além da apreensão de seis armas de fogo. Moradores relatam que a tensão chega a bairros próximos a São Torquato e Cobi, como Sagrada Família, Chácara do Conde e Argolas.
Um morador, que não quis ser identificado, disse que a família expulsa já tinha vivido situação parecida em Boa Vista, em fevereiro deste ano. Ele diz que todos estão com medo, mas muitos têm medo de denunciar devido as ameaças. O entrevistado relata que as famílias são obrigadas a acolher traficantes em algumas situações.
“Nós moradores não sabemos o que fazer. A gente denuncia, para o 190 e 181, a PM passa e não faz nada por nós. Queremos uma resposta para dar um jeito nesses traficantes. Expulsaram uma família com crianças e só com a roupa do corpo ameaçando até de morte. Nós estamos pedindo ajuda”, relatou.
DESDE A PARALISAÇÃO DA PM
Uma outra moradora acrescenta que a situação não acontece apenas desde a última semana, mas desde a paralisação da PM no Espírito Santo, os conflitos aumentaram. Em fevereiro, inclusive, vários ônibus foram incendiados na região.
“Desde a greve da PM invadiram o bairro Boa Vista para tentar dominar lá e colocaram vários moradores para fora. Invadiram de quinta para sexta-feira quatro horas da manhã. Ninguém está tendo sossego e não consegue dormir. Criança não pode ir para a escola, nem pensar”, explicou.
A Polícia Civil foi procurada, mas não se pronunciou até o encerramento desta reportagem. A Polícia Militar confirmou apenas que desde a prisão de uma traficante na região, uma tensão tem se espalhado, mas ressaltou que está presente realizando patrulhamento em todos os bairros. A assessoria disse que a região tem um relevo de difícil acesso a viaturas e o patrulhamento às vezes é feito à pé.