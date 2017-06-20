Bairros próximos a São Torquato e Cobi, em Vila Velha, se tornaram recentemente locais de medo e tensão, segundo relatos de moradores da região. Isso porque os conflitos entre traficantes se intensificaram recentemente e muitos relatam que até famílias são ameaçadas. Uma inclusive teria delas foi expulsa de casa após ameaças de morte em Sagrada Família.

Your browser does not support the audio element. Traficantes expulsam família de casa em Vila Velha

A Polícia Militar confirma oficialmente que a região vive em conflito após a prisão de uma traficante na última semana, além da apreensão de seis armas de fogo. Moradores relatam que a tensão chega a bairros próximos a São Torquato e Cobi, como Sagrada Família, Chácara do Conde e Argolas.

Um morador, que não quis ser identificado, disse que a família expulsa já tinha vivido situação parecida em Boa Vista, em fevereiro deste ano. Ele diz que todos estão com medo, mas muitos têm medo de denunciar devido as ameaças. O entrevistado relata que as famílias são obrigadas a acolher traficantes em algumas situações.

Moradores relatam ameaças de traficantes Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

“Nós moradores não sabemos o que fazer. A gente denuncia, para o 190 e 181, a PM passa e não faz nada por nós. Queremos uma resposta para dar um jeito nesses traficantes. Expulsaram uma família com crianças e só com a roupa do corpo ameaçando até de morte. Nós estamos pedindo ajuda”, relatou.

DESDE A PARALISAÇÃO DA PM

Uma outra moradora acrescenta que a situação não acontece apenas desde a última semana, mas desde a paralisação da PM no Espírito Santo, os conflitos aumentaram. Em fevereiro, inclusive, vários ônibus foram incendiados na região.

“Desde a greve da PM invadiram o bairro Boa Vista para tentar dominar lá e colocaram vários moradores para fora. Invadiram de quinta para sexta-feira quatro horas da manhã. Ninguém está tendo sossego e não consegue dormir. Criança não pode ir para a escola, nem pensar”, explicou.