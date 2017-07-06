Traficante é preso em prédio de luxo com quase R$ 2 milhões em drogas

Um traficante foi preso com 1,7 milhão em vários tipos de drogas em um condomínio de luxo na Praia da Costa, em Vila Velha. Gercie Ximenes de Souza, de 27 anos, voltava da academia quando foi preso com uma pequena quantidade de drogas. A prisão foi na noite desta quarta-feira (05). Gercie foi apresentado pela polícia no fim da manhã desta quinta. Ele entrou em luta corporal com policiais do Grupo de Operações Táticas (GOT), mas foi detido e ainda assumiu a quantidade de entorpecentes encontrada no apartamento dele, dentro do condomínio citado.

Quatro pessoas foram presas com Gercie, mas as investigações ainda não apontaram se os cinco trabalhavam juntos. Dois deles, Alex Augusto de Souza, de 23 anos, e Gabriel Santos Ramos, de 19, foram presos vendendo drogas próximo ao Terminal de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, foi por meio dessas prisões que surgiram denúncias contra Gercie. Outros dois foram detidos em outro momento e não tiveram os nomes divulgados.

Your browser does not support the audio element. Traficante é preso em prédio de luxo com quase 2 milhões de reais em drogas

Gersie (primeiro à esquerda) fornecia drogas para outros traficantes Crédito: Bernardo Coutinho | A Gazeta

Denúncias dão conta de que o traficante recebia drogas próximo a garagem de um shopping na Praia da Costa. A polícia fechou o cerco contra ele na quarta, quando o jovem voltava da academia, à noite, quando Gercie entrou em luta corporal com policiais. No apartamento foram encontrados 2.700 micropontos de LSD, 29 quilos de haxixe, 5.820 comprimidos de ecstasy e um quilo de cocaína pura. Só este entorpecente valia R$ 300 mil, pois era quase 99% puro e seria misturada com outras substâncias. Uma quantidade menor de maconha também foi encontrada.

Segundo o Superintendente de Ações Estratégicas e Operacionais (Saeo), João Calmon, a polícia já estava investigando a venda de drogas em áreas nobres de Vila Velha. Segundo o delegado, Gercie era fornecedor de traficantes da área nobre de Vila Velha e Praia do Canto, em Vitória. “É um indivíduo de alta periculosidade, porque só em ecstasy foram 5820 comprimidos, então você o poder criminoso que ele tem. Ele trabalhava, tinha um bom salário e assim enganava os colegas. Não fazia venda a varejo e sim para outros traficantes, que repassavam”, explica.

Gercie era funcionário de uma grande construtora e trabalhava como recepcionista, segundo a empresa. Ele é carioca e está no Espírito Santo há pouco mais de um ano. De acordo com Calmon, os valores das drogas apreendidas são consideráveis e, por isso, as investigações contra uma possível quadrilha que atuava com ele continuam. “Cada comprimido desse, de ecstasy, custa entre R$ 50 e R$ 100 em uma rave. Os pontos de LSD também são caros. A maconha era pura e seria batizada, então os valores são consideráveis e esse indivíduo merece ser investigado”, declarou.

Gercie não quis se explicar para a imprensa e ficou calado na apresentação. Ele não respondeu as perguntas feitas. Para a polícia Gercie disse no momento da abordagem que era rico e não devia nada a ninguém. Ele será indiciado por tráfico de drogas.

VALORES DAS DROGAS ENCONTRADAS PELA POLÍCIA

- 28,5 quilos de haxixe embalado - R$ 570,1 mil (até R$ 2 mil o grama)

- 5,8 mil comprimidos de ecstasy - R$ 582 mil (até R$ 100 cada)

- Um quilo de cocaína pura, conhecida como nine-nine (cerca de 99% de pureza) - R$ 300 mil

- 2,7 mil micropontos de LSD - R$ 270 mil (até R$ 100 cada)