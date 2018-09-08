Tradicional festa do aniversário de Vitória agita o Parque Moscoso

A tradicional celebração de parabéns pelo aniversário da cidade de Vitória levou centenas de pessoas ao Parque Moscoso, no Centro da Capital, na manhã deste sábado (8). Crédito: Eduardo Dias

A tradicional celebração de parabéns pelo aniversário da cidade de Vitória levou centenas de pessoas ao Parque Moscoso, no Centro da Capital, na manhã deste sábado (8). A cidade completou 467 anos, e a festa teve uma programação voltada para as crianças, com muitas brincadeiras, bandas de músicas, apresentações de teatro e bancas de livros.

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O prefeito Luciano Rezende esteve no evento, cantou parabéns para a cidade, ao lado de familiares, e falou sobre os desafios que a cidade deve encarar nos próximos anos.

"Nós temos muitos motivos para comemorar. Vitória é uma cidade que ainda tem desafios, como qualquer cidade, mas é uma das cidades mais bonitas do mundo", disse o prefeito da Capital.

Dayana Pereira foi ao Parque Moscoso acompanhada do filho Dayson Pereira, de cinco anos, e do marido Gladston Louvatto. Na avaliação dela, as festas culturais servem para o aprendizado das crianças.

"É muito importante, porque na minha idade não tinham tantas coisas e hoje tem bastante. Alguns pais não levam em conta, mas eu faço o possível para levar sempre ele. Ele tem só 5 anos, mas eu levo em teatro, pontos turísticos. Onde eu posso levar eu sempre levo, para ele conhecer a cultura", disse a Dayana.