Cerca de 1,5 mil pessoas prestigiaram o tradicional desfile cívico-militar que marca o aniversário de Vila Velha e a colonização do solo espírito-santense, realizado neste sábado (23), no Centro do município. Durante o dia, Vila Velha se tornou a capital do Estado com a transferência do fogo simbólico. Houve desfiles e apresentações das forças militares e também de alunos de escolas públicas.Pela Avenida Champagnat e Praça Duque de Caixas, moradores de diversas idades compareceram à solenidade. A aposentada Maria Lúcia Rezende, de 73 anos, levou filhos, netos e bisnetos para acompanhar o tradicional desfile.
Leandro Nossa - Tradicional desfile cívico-militar recebe 1,5 mil pessoas em Vila Velha
“Gosto muito dos desfiles, o militar e o escolar. Acho muito importante que tenha todo ano, não pode acabar. É legal porque passo para os meus filhos, netos e agora até para os meus bisnetos os valores de cidadania”, disse à Rádio CBN Vitória.
Quem também levou a neta, de dois anos, foi o morador de Vila Velha Paulo Cesar Silva. Para ele, é importante levar as crianças para acompanhar eventos históricos e tradicionais. “É importante ter essa tradição para incentivar a juventude. Trouxe a minha netinha para ela começar a ficar por dentro da nossa cultura”, contou.
'Cidade Encantada'
O tema do desfile deste ano foi o título do hino do município, que leva o nome de “Cidade Encantada”. Para contar a história canela-verde, o desfile foi divido em sete alas, contando com a participação de 29 escolas, com cerca de 700 alunos da rede municipal.
Participaram também do desfile as nove bandas das unidades de ensino da rede, além do 38º Batalhão de Infantaria, Marinha, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Policia Civil, Secretaria de Estado de Justiça, Escoteiros, Ordem Demolay, Desbravadores e a Guarda Municipal.