Cerca de 1,5 mil pessoas prestigiaram o tradicional desfile cívico-militar que marca o aniversário de Vila Velha e a colonização do solo espírito-santense, realizado neste sábado (23), no Centro do município. Durante o dia, Vila Velha se tornou a capital do Estado com a transferência do fogo simbólico. Houve desfiles e apresentações das forças militares e também de alunos de escolas públicas.Pela Avenida Champagnat e Praça Duque de Caixas, moradores de diversas idades compareceram à solenidade. A aposentada Maria Lúcia Rezende, de 73 anos, levou filhos, netos e bisnetos para acompanhar o tradicional desfile.

Your browser does not support the audio element. Leandro Nossa - Tradicional desfile cívico-militar recebe 1,5 mil pessoas em Vila Velha

“Gosto muito dos desfiles, o militar e o escolar. Acho muito importante que tenha todo ano, não pode acabar. É legal porque passo para os meus filhos, netos e agora até para os meus bisnetos os valores de cidadania”, disse à Rádio CBN Vitória.

Quem também levou a neta, de dois anos, foi o morador de Vila Velha Paulo Cesar Silva. Para ele, é importante levar as crianças para acompanhar eventos históricos e tradicionais. “É importante ter essa tradição para incentivar a juventude. Trouxe a minha netinha para ela começar a ficar por dentro da nossa cultura”, contou.

'Cidade Encantada'

O tema do desfile deste ano foi o título do hino do município, que leva o nome de “Cidade Encantada”. Para contar a história canela-verde, o desfile foi divido em sete alas, contando com a participação de 29 escolas, com cerca de 700 alunos da rede municipal.