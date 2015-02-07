Tradição Serrana encerra com muita animação, mas pouco público

Com um Sambão do Povo já quase vazio, principalmente nas arquibancadas, a Tradição Serrana desfilou animada pela passarela do samba e encerrou o primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial, já no final da madrugada deste sábado (07). A agremiação contou a história do rádio no Espírito Santo e apresentou fantasias mais simples, em relação às concorrentes. O luxo ficou por conta dos destaques das duas únicas alegorias apresentadas pela escola do bairro Feu Rosa, na Serra.Por 16 alas e 1.200 componentes, a escola desenvolveu o enredo "Entrar no ar e na avenida a Rádio Tradição Serrana em sintonia com os radialistas e o povão". A comissão de frente representou as ondas do rádio e convidava o folião a entrar na história que iria contar. Ainda na comissão estavam presentes elementos como o Ibope, o intervalo comercial e os programas policiais que marcaram a transmissão AM. Passou ainda por nomes importantes da história do rádio, como Carmem Miranda, a primeira cantora do veículo de comunicação, lembrada na ala das baianas.A primeira alegoria representou a transição do rádio AM para o FM. Entre seus destaques e fantasias talhadas em pedraria, estava a radialista da Gazeta AM, Thelma Rocha. A bateria do Mestre Alcino Júnior, representou os programas policiais como o Ronda Policial.As surpresas da escola ficaram por conta das japonesas Kokomayazaki e Sayuri Kame. Koko desfilou como rainha de bateria. Majestosa, esbanjou simpatia, mostrou muito samba no pé e gingado. Sayuri desenvolveu bem o bailado de Porta-bandeira ao lado do Mestre Sala Eduardo Belo, terceiro ano no cargo pela Tradição Serrana, mas com 30 de samba no pé. Diretamente de Tóquio, Koko e Sayuri afirmaram que são amigas e afirmaram: "Amamos o Brasil e principalmente o samba".
Escorregão
O ponto fraco da agremiação azul, branco e vermelho ficou por conta dos escorregões sofridos por alguns integrantes. Foi o caso de uma baiana, que durante o giro, caiu bem em frente ao camarote dos jurados. O segundo carro, estilo futurista, representou o advento da internet e surpreendeu pelas luzes de Led e também por duas cabeças que realizavam movimentos, além dos destaques da alegoria, com suas roupas bem elaboradas e produzidas em penas e pedraria. Entretanto, próximo ao recuo da bateria, na metade do desfile, a alegoria começou a soltar alguns pedaços.No desfile, também foram homenageados programas como A Voz do Brasil, representado por foliões vestidos de presidente e também a Ave Maria, tocada tradicionalmente às 6 horas. A agremiação finalizou o desfile com 1h 07min 25seg.