Tradição Serrana encerra com muita animação, mas pouco público

Com um Sambão do Povo já quase vazio, principalmente nas arquibancadas, a Tradição Serrana desfilou animada pela passarela do samba e encerrou o primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial, já no final da madrugada deste sábado (07). A agremiação contou a história do rádio no Espírito Santo e apresentou fantasias mais simples, em relação às concorrentes. O luxo ficou por conta dos destaques das duas únicas alegorias apresentadas pela escola do bairro Feu Rosa, na Serra.Por 16 alas e 1.200 componentes, a escola desenvolveu o enredo "Entrar no ar e na avenida a Rádio Tradição Serrana em sintonia com os radialistas e o povão". A comissão de frente representou as ondas do rádio e convidava o folião a entrar na história que iria contar. Ainda na comissão estavam presentes elementos como o Ibope, o intervalo comercial e os programas policiais que marcaram a transmissão AM. Passou ainda por nomes importantes da história do rádio, como Carmem Miranda, a primeira cantora do veículo de comunicação, lembrada na ala das baianas.A primeira alegoria representou a transição do rádio AM para o FM. Entre seus destaques e fantasias talhadas em pedraria, estava a radialista da Gazeta AM, Thelma Rocha. A bateria do Mestre Alcino Júnior, representou os programas policiais como o Ronda Policial.As surpresas da escola ficaram por conta das japonesas Kokomayazaki e Sayuri Kame. Koko desfilou como rainha de bateria. Majestosa, esbanjou simpatia, mostrou muito samba no pé e gingado. Sayuri desenvolveu bem o bailado de Porta-bandeira ao lado do Mestre Sala Eduardo Belo, terceiro ano no cargo pela Tradição Serrana, mas com 30 de samba no pé. Diretamente de Tóquio, Koko e Sayuri afirmaram que são amigas e afirmaram: "Amamos o Brasil e principalmente o samba".