Tradição mantida: previsão de chuva para o feriado de Finados no ES

Acompanhando o cenário chuvoso que deve predominar no fim de semana em todo o Estado, o dia 2 de novembro (próxima segunda-feira), que é Dia de Finados, também deve ser com chuva. Confira a previsão
Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:38
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