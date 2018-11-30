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Direitos trabalhistas

Trabalho: investigação de fraude em 10 aplicativos de serviços no ES

São plataformas que oferecem o serviço de motoboys e diaristas. Fiscalização apura se aplicativo seguem a legislação trabalhista

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 12:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 nov 2018 às 12:10
Dez aplicativos que oferecem os serviços de motoboys e de diaristas no Espírito Santo estão na mira de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que apura o descumprimento da legislação trabalhista. Essas plataformas, segundo apuração inicial dos representantes do ministério no Estado, controlam o serviço desses profissionais, escolhem onde eles vão trabalhar, definem o preço cobrado, mas não estabelecem vínculos empregatícios, o que estaria deixando os trabalhadores sem direitos trabalhistas.
A prática, segundo a auditora fiscal do Trabalho Adalgiza Pratti Pinto, configura fraude trabalhista.
"Apesar de estar empregado, esse trabalhador não está amparado por nenhum tipo de tutela. Ele não tem direito a férias, 13°, não tem recolhimento do INSS", explicou ao se referir à relação com os aplicativos.
Os clientes que contratam o serviço não são alvo da investigação, mas, sim, os aplicativos. A auditora fiscal alerta que o trabalho informal em profissões com o risco de acidentes, como os motoboys, pode gerar um grave problema social.
"Porque você vai ter um exército de pessoas acidentadas que não terão condição de trabalhar e sem direito a um benefício previdenciário", argumenta.
Investigação de fraude em 10 aplicativos de serviços no ES
VÍNCULO
Essa interpretação da legislação está longe de ser unânime e gera muitas dúvidas. O advogado trabalhista Alberto Nemer diz que não é possível estabelecer um vínculo empregatício com o profissional nessas plataformas .
"Ele tem poder de recusa, ele não está subordinado a ninguém. Se ele não for, ele não sofre penalidade. Se naquele dia, ele não quiser prestar serviço, ele não vai prestar. Querer criar esse vínculo é muito prejudicial principalmente para quem quer empreender porque hoje o país precisa voltar a crescer", analisou.
O nome das empresas, e também dos responsáveis, não foi divulgado porque a investigação ainda está em curso. Os auditores também não descartam abrir um frente de fiscalização contra aplicativos de transporte individual, embora essas empresas ainda não sejam alvo da investigação.
 

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