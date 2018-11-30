Trabalho: investigação de fraude em 10 aplicativos de serviços no ES

Dez aplicativos que oferecem os serviços de motoboys e de diaristas no Espírito Santo estão na mira de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que apura o descumprimento da legislação trabalhista. Essas plataformas, segundo apuração inicial dos representantes do ministério no Estado, controlam o serviço desses profissionais, escolhem onde eles vão trabalhar, definem o preço cobrado, mas não estabelecem vínculos empregatícios, o que estaria deixando os trabalhadores sem direitos trabalhistas.

A prática, segundo a auditora fiscal do Trabalho Adalgiza Pratti Pinto, configura fraude trabalhista.

"Apesar de estar empregado, esse trabalhador não está amparado por nenhum tipo de tutela. Ele não tem direito a férias, 13°, não tem recolhimento do INSS", explicou ao se referir à relação com os aplicativos.

Os clientes que contratam o serviço não são alvo da investigação, mas, sim, os aplicativos. A auditora fiscal alerta que o trabalho informal em profissões com o risco de acidentes, como os motoboys, pode gerar um grave problema social.

"Porque você vai ter um exército de pessoas acidentadas que não terão condição de trabalhar e sem direito a um benefício previdenciário", argumenta.

Your browser does not support the audio element. Investigação de fraude em 10 aplicativos de serviços no ES

VÍNCULO

Essa interpretação da legislação está longe de ser unânime e gera muitas dúvidas. O advogado trabalhista Alberto Nemer diz que não é possível estabelecer um vínculo empregatício com o profissional nessas plataformas .

"Ele tem poder de recusa, ele não está subordinado a ninguém. Se ele não for, ele não sofre penalidade. Se naquele dia, ele não quiser prestar serviço, ele não vai prestar. Querer criar esse vínculo é muito prejudicial principalmente para quem quer empreender porque hoje o país precisa voltar a crescer", analisou.