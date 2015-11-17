Empresários do setor lojista e o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) não chegaram a um acordo sobre o fechamento das lojas dos shoppings aos domingos. O sindicato da categoria apresentou uma proposta aos patrões para que os funcionários continuem trabalhando aos domingos, por meio de gratificações e mudança no horário de funcionamento. Entretanto, empresários dizem que diante da crise, não existe a possibilidade de pagamento adicional.

Sem acordo, o Sindicomerciários afirmou que na próxima segunda-feira (23) vai entrar com uma ação na Justiça pedindo o fechamento das lojas dos shoppings aos domingos. Segundo o presidente do sindicato, Jackson Andrade, a Portaria 945 do Ministério do Trabalho só permite o trabalho aos domingos desde que a informação conste no acordo coletivo. “Se não houver um acordo, não há outra alternativa. O sindicato vai entrar na Justiça para fazer fazer valer a Portaria editada pelo Ministério do Trabalho”, afirmou à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Trabalhadores vão entrar na Justiça para fechar lojas de shoppings aos domingos

Unânimes

O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, destacou que os 22 sindicatos que compõem a federação compareceram a uma reunião e por unanimidade afirmaram que não há possibilidade de pagar gratificação para os trabalhadores aos domingos. José Lino destacou que a Portaria 945 não garante o fechamento das lojas e disse que é preciso interpretar corretamente a legislação.

Para os empresário, não existe a menor possibilidade dos shoppings fecharem aos domingos. “Em hipótese alguma vamos assinar qualquer documento que viabilize a possibilidade de fechamento. Jamais faremos isso”, disse à Rádio CBN.