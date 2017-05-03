Trabalhadores temem por demissões com possível venda da "Serenata de Amor"

A possível venda da Serenata de Amor e outras marcas da Garoto, para um possível quesito imposto para a fusão da empresa com a Nestlé, tem deixado trabalhadores apreensivos. O Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação no Estado (Sindialimentação-ES) estima que até 30% dos funcionários sejam afetados, se as medidas forem realmente negociadas. As empresas negam demissões.

A Garoto tem atualmente 12 mil trabalhadores, sendo dois mil empregos diretos e 10 mil indiretos, de acordo com o sindicato. No mês de abril, o blogueiro Lauro Jardim, do jornal O Globo, destacou que a Nestlé contratou uma empresa britânica para arranjar compradores para cerca de dez marcas, entre elas a Serenata de Amor. Desde 2002, a Nestlé tenta adquirir a Garoto, mas com 38,8% de participação no mercado de chocolates, foi impedida pelo Conselho de Defesa Econômica (Cade).

De acordo com a presidente do Sindialimentação-ES, Linda Morais, a empresa nega que possa haver demissões e que a empresa possa perder mercado no país, mas como a negociação é feita em sigilo, os trabalhadores temem cortes. “Nos importa que seja garantida a marca Garoto no Estado em sua capacidade máxima, para garantir os empregos. Queremos participar do processo e propomos o investimento em novos produtos. A empresa é um patrimônio capixaba e não apenas um interesse dos trabalhadores”, acrescenta.

De acordo com Linda, as marcas que podem ser vendidas representam muito para a economia e a tradição capixaba e, devido a isso, podem ser ruins para o Espírito Santo e não apenas para os trabalhadores.

NESTLÉ NÃO COMENTA ASSUNTO