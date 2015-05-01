Trabalhadores querem lojas fechadas nos shoppings aos domingos

Trabalhadores querem que as lojas dos shoppings em todo Espírito Santo fechem as portas aos domingos a partir de novembro deste ano, da mesma forma como é feito no caso dos supermercados. O Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicomerciários) vai negociar com os empresários do setor para viabilizar a proposta. Se a proibição for incluída, no acordo trabalhista deste ano, somente os cinemas e a praças de alimentação vão funcionar aos domingos.De acordo com o presidente do Sindicomerciários, Jackson Andrade Silva, esta é uma reivindicação dos trabalhadores e de alguns empresários. O interesse dos patrões seria em evitar prejuízos, já que as vendas nos estabelecimentos estão abaixo do esperado, afirma o sindicalista.

Your browser does not support the audio element. Lojas dos shoppings podem não funcionar aos domingos

“Os trabalhadores pedem isso cotidianamente. Não compensa, é cansativo e há excesso de jornada de trabalho. Lojistas de pequeno e médio porte também querem, porque eles não suportam as escalas e o custo não vale a pena por a venda ser menor”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Datas especiais

O presidente do Sindicomerciários acrescentou que se a proibição for aprovada, haverá algumas exceções, como por exemplo, na semana que antecede o Natal. Para o vigilante Nakle Kallas Júnior as lojas dos shoppings deveriam permanecer abertas aos domingos.