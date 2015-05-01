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IGUAL AOS SUPERMERCADOS

Trabalhadores querem lojas fechadas nos shoppings aos domingos

Cinemas e praças de alimentação funcionariam normalmente pela proposta que será discutida entre patrões e empregados

Publicado em 30 de Abril de 2015 às 21:03

Publicado em 

30 abr 2015 às 21:03
Trabalhadores querem que as lojas dos shoppings em todo Espírito Santo fechem as portas aos domingos a partir de novembro deste ano, da mesma forma como é feito no caso dos supermercados. O Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicomerciários) vai negociar com os empresários do setor para viabilizar a proposta. Se a proibição for incluída, no acordo trabalhista deste ano, somente os cinemas e a praças de alimentação vão funcionar aos domingos.De acordo com o presidente do Sindicomerciários, Jackson Andrade Silva, esta é uma reivindicação dos trabalhadores e de alguns empresários. O interesse dos patrões seria em evitar prejuízos, já que as vendas nos estabelecimentos estão abaixo do esperado, afirma o sindicalista.
Lojas dos shoppings podem não funcionar aos domingos
“Os trabalhadores pedem isso cotidianamente. Não compensa, é cansativo e há excesso de jornada de trabalho. Lojistas de pequeno e médio porte também querem, porque eles não suportam as escalas e o custo não vale a pena por a venda ser menor”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Datas especiais
O presidente do Sindicomerciários acrescentou que se a proibição for aprovada, haverá algumas exceções, como por exemplo, na semana que antecede o Natal. Para o vigilante Nakle Kallas Júnior as lojas dos shoppings deveriam permanecer abertas aos domingos.
Nakle conta que para evitar o excesso de trabalho, os lojistas deveriam criar uma escala que contemplasse folgas aos domingos para os funcionários. Como vigilante, ele diz que também trabalha aos domingos durante o mês. “Isso é um absurdo. Esse Estado é muito atrasado, fecha tudo no domingo e não podemos sair para passear com a família. Se for assim que feche tudo então, geral”, reclamou.O presidente do Sindicomerciários destacou que se a proibição for incluída no acordo coletivo dos trabalhadores, o Espírito Santo será o único estado do Brasil onde os empregados do comércio não poderão trabalhar aos domingos.

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