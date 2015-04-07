Trabalhadores protestam em Vitória contra projeto que libera terceirização

Integrantes da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES) protestaram na manhã desta terça-feira (7), no Aeroporto de Vitória, contra um projeto de lei que libera a terceirização de qualquer cargo em empresas. A manifestação tinha como objetivo pressionar os deputados federais capixabas que embarcavam para Brasília nesta manhã.O PL 4330/04 libera a terceirização para todas as atividades das empresas. Atualmente, apenas funções secundárias, que não tem a ver com a atividade principal de uma empresa, podem passar por terceirização. Segundo o diretor de relações trabalhistas da CUT, Nildo Mendonça, a classe trabalhadora será prejudicada com a aprovação do projeto.“Essa lei autoriza o avanço da precarização do trabalho, liberando as atividades fins das empresas a fazer as terceirizações. Com essa nova lei, você pode imaginar que um caixa de um banco pode ser terceirizado. Temos números que mostram que os terceirizados ganham 25% menos. Com isso, se destrói toda a relação de trabalho”, explicou.Em pauta nesta terça, na Câmara Federal, os manifestantes levaram faixas e cartazes e conseguiram falar com os deputados do PT, Givaldo Vieira e Helder Salomão. Protestos contra o projeto de lei foram realizados em todo o país.Caso seja aprovado, o projeto segue para discussão no Senado. Durante o protesto em Vitória, os manifestantes não causaram interdições no trânsito e nem transtornos no aeroporto.