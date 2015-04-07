Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PROJETO DE LEI

Trabalhadores protestam em Vitória contra projeto que libera terceirização

Manifestantes tentaram pressionar os deputados federais capixabas que embarcavam para Brasília nesta terça-feira

Publicado em 07 de Abril de 2015 às 15:30

Publicado em 

07 abr 2015 às 15:30
Integrantes da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES) protestaram na manhã desta terça-feira (7), no Aeroporto de Vitória, contra um projeto de lei que libera a terceirização de qualquer cargo em empresas. A manifestação tinha como objetivo pressionar os deputados federais capixabas que embarcavam para Brasília nesta manhã.O PL 4330/04 libera a terceirização para todas as atividades das empresas. Atualmente, apenas funções secundárias, que não tem a ver com a atividade principal de uma empresa, podem passar por terceirização. Segundo o diretor de relações trabalhistas da CUT, Nildo Mendonça, a classe trabalhadora será prejudicada com a aprovação do projeto.“Essa lei autoriza o avanço da precarização do trabalho, liberando as atividades fins das empresas a fazer as terceirizações. Com essa nova lei, você pode imaginar que um caixa de um banco pode ser terceirizado. Temos números que mostram que os terceirizados ganham 25% menos. Com isso, se destrói toda a relação de trabalho”, explicou.Em pauta nesta terça, na Câmara Federal, os manifestantes levaram faixas e cartazes e conseguiram falar com os deputados do PT, Givaldo Vieira e Helder Salomão. Protestos contra o projeto de lei foram realizados em todo o país.Caso seja aprovado, o projeto segue para discussão no Senado. Durante o protesto em Vitória, os manifestantes não causaram interdições no trânsito e nem transtornos no aeroporto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados