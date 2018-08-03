Trabalhadores esperam mais de 4 meses por primeira audiência no ES

Desportiva negociou dívidas na Justiça do Trabalho Crédito: Reprodução

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) quer reduzir o tempo que os trabalhadores do Espírito Santo esperam pela primeira audiência depois de entrarem com um processo trabalhista. A média atual do Estado é de praticamente 140 dias de espera - mais de quatro meses. A recomendação do TST é para que esse tempo seja reduzido para aproximadamente três meses, período da média nacional.

As orientações ao Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) foram feitas na manhã desta sexta-feira (3) pelo ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Lelio Bentes Corrêa. Ele veio ao Estado para realizar a leitura da Ata de Correição do TRT-ES. O relatório final dos trabalhos é um retrato da situação da justiça trabalhista do Estado nos últimos dois anos.

Além da observância de prazos, foram analisadas procedimentos como a movimentação processual, adequação dos trâmites às normas legais e desempenho das atividades judiciais. Essa avaliação de procedimentos do Tribunal do Trabalho capixaba foi alvo da correição, no período de 30 julho a 2 de agosto. O ministro Lelio Bentes Corrêa comentou sobre a mudança dos prazos.

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"Hoje esse tempo (de espera) está em torno de 140 dias. Com um pouco mais de esforço por parte dos magistrados, que já estão se dedicando a solucionar os seus históricos de processos, mas podem, com toda certeza, dar uma contribuição adicional no sentido de designar essas audiências para um período mais próximo, para atender de maneira mais imediata aos anseios da população que depende da prestação jurisdicional para o reconhecimento do seu direito", avaliou o ministro.

O desembargador Mário Catarino, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo falou sobre a recomendação do TST e dos planos para tentar diminuir o prazo de espera dos trabalhadores capixaba.

"Nós vamos manter um contato mais próximo com os juízes de primeiro grau e organizar essa atuação em forma mais intensificada. Houve uma redução no número de processos e nós não podemos tirar o pé do acelerador. É o momento de aproveitar essa oportunidade para colocar o nosso serviço em dia", observou o presidente do TRT-ES.