Trabalhadores dos Correios entram em greve no Espírito Santo

Trabalhadores dos Correios entraram em greve no Espírito Santo. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios do Estado do Espírito Santo (Sintect-ES) aprovou na noite desta terça-feira (19) a paralisação por tempo indeterminado. De acordo com o sindicato, 60% dos profissionais já aderiram à greve e o grupo é formado, majoritariamente, por carteiros, o que vai afetar a entrega de correspondências. A paralisação acontece também EM outros 19 estados e o Distrito Federal. Já a estatal, entretanto, garante que mais de 87% dos funcionários estão trabalhando na Grande Vitória e no interior.

Não havia registro de agências fechadas no Espírito Santo, até o início da tarde desta quarta-feira (20), mas os grevistas fizeram piquetes em várias unidades da Grande Vitória. A categoria, entre as reivindicações, pede a reposição salarial de 8% e de 10% sobre os demais benefícios. O sindicato também protesta contra insegurança nas agências - segundo o Sintect, mais de 60 casos de violências foram registrados contra unidades e funcionários dos Correios- e contra alterações no plano de saúde.

Privatização

A discussão sobre a possibilidade de privatização da estatal também gera polêmica entre os manifestantes. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, já afirmou que há estudos sobre uma mudança na estatal, incluindo a privatização. Para a diretora de assuntos jurídicos do sindicato no Espírito Santo, Valéria Cristina Ferreira, a privatização pode resultar em demissões.

"A privatização, a exemplo de outras estatais que foram privatizadas, não significa melhoria de serviços. Correios é um patrimônio de mais de 350 anos. Para o trabalhador, significa o risco de demissão, com a substituição do trabalhador que tem estabilidade por mão de obra barata, mão de obra terceirizada", protesta.

Em 2016, os Correios anunciaram um Programa de Demissão Incentivada (PDI). A meta era de atingir 8 mil servidores, mas apenas 5,5 mil aderiram ao programa.

Trabalhadores dos Correios entram em greve no Espírito Santo Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Diálogo

Por nota, os Correios afirmaram que estão dispostos a negociar e dialogar com as representações dos trabalhadores na busca de soluções que o momento exige e considera a greve um ato precipitado que desqualifica o processo de negociação e prejudica todo o esforço realizado durante este ano para retomar a qualidade e os resultados financeiros da empresa.