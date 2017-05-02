Trabalhadores dos Correios decidem manter greve no Estado

Trabalhadores votaram por continuar com os braços cruzados no Estado Crédito: Divulgação

Os trabalhadores dos Correios no Espírito Santo, em greve desde a madrugada da última quinta-feira (27), votaram por continuar a paralisação por tempo indeterminado nesta terça-feira (2).

Your browser does not support the audio element. Trabalhadores dos Correiros decidem manter greve no Estado

A presidência nacional enviou uma proposta, que não foi aceita pela categoria. Os trabalhadores não pedem reajuste salarial, mas entre as pautas está a revogação do corte de férias, que estava previsto para começar em maio. A greve é nacional.

Segundo o presidente dos trabalhadores dos Correios no Estado (Sintec-ES), Fischer Marcelo, a nova proposta prevê a revogação do corte das férias por três meses, mas não cita outras pautas. “O trabalhador vai ter suas férias prejudicadas da mesma forma. Só foi adiado. Quem tem que tirar férias nesses três meses vai tirar, mas ainda tem o parcelamento do excedente. Ele colocou um teto máximo de pagamento. O excedente será parcelado. Isso é muito aquém do que a gente pretende”, explica.

Só na Grande Vitória são aproximadamente 80% de agências afetadas pelo movimento grevista. Houve adesão também no interior do Estado, em cidades maiores, como Cachoeiro de Itapemirim, e menores, como Mimoso do Sul e Jaguaré. De acordo com o sindicato, os serviços de entregas podem sofrer atrasos. Apenas agências próprias são afetadas.

Entre outras pautas, colocadas pelos trabalhadores, estão o retorno da entrega diária, uma auditoria a ser feita nas contas dos Correios para comprovar o déficit colocado pela instituição, a permanência do número de agências e trabalhadores, entre outros pontos.

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