Ambulantes trabalhando na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Graças a Deus tem dado para manter eu e minha família. Por isso eu me mantenho até hoje no mercado. E também porque há alguns meses eu procurei emprego e não consegui”. Essa é a realidade do ambulante Anderson de Souza, de 34 anos, que atua no mercado de trabalho informal pela dificuldade de conseguir um emprego com carteira assinada. Até três anos atrás ele trabalhava como vendedor em uma loja de produtos eletrônicos, mas ficou desempregado. Agora Anderson aproveita os carros parados no sinal vermelho para vender panos de chão em Vitória, no cruzamento das avenidas Nossa Senhora da Penha e Maruípe.

Your browser does not support the audio element. Trabalhadores da Grande Vitória buscam sustento na informalidade

A realidade de Anderson é parecida com a de centenas de capixabas que deixaram o mercado formal e acabaram caindo na informalidade nos últimos anos. De acordo com números de um estudo feito recentemente por alunos de uma faculdade de Vitória, 63% dos entrevistados migrou para o mercado informal depois de 2014, quando a crise econômica do país aumentou, assim como o desemprego. Entre os jovens de 18 a 25 anos essa porcentagem sobe para 84%.

A análise, feita com 417 trabalhadores informais da Grande Vitória, também destacou que 35% deles seguiu esse caminho por causa da dificuldade em conseguir um emprego com carteira assinada. Entre os entrevistados, 22% tinham o ensino fundamental, 62% estudaram até o ensino médio e apenas 16% tinha o ensino superior completo. A pesquisa tem uma margem de erro 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estudo foi coordenado pelos professores Sheyla Dias Passoni e também pelo professor Paulo Cezar Ribeiro Silva, que destacou a importância de conhecer o perfil dos trabalhadores informais do estado.

"Isso é preocupante porque é menos gente com carteira assinada e contribuindo para a Previdência (Social). Isso gera mais crise na área de Previdência", avaliou o economista e professor da faculdade Doctum.

Incerteza

A instabilidade do trabalho informal e a falta de condições de pagar os serviços de previdência social são realidades vividas por Anderson de Souza, que não tem planos de parar de vender panos de chão nos semáforos de Vitória.

“Eu não consigo fazer um planejamento para pagar todo mês o meu INSS certinho, direitinho. A princípio (o dinheiro) é mais para me manter mesmo. Manter eu e minha família. Se futuramente eu conseguir me estruturar melhor, pretendo fazer o planejamento para me manter na informalidade, mas com algo mais seguro, mais garantido”, disse o ambulante.