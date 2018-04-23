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Negociação

Trabalhadores da construção civil fazem protesto na Grande Vitória

Categoria reivindica um reajuste de 5% e manutenção do cartão alimentação

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 11:40

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

23 abr 2018 às 11:40
Trabalhadores da construção civil fazem protesto nesta segunda-feira Crédito: Eduardo Dias
Alegando insatisfação com a possível perda de benefícios, os trabalhadores da construção civil no Espírito Santo organizaram vários protestos na manhã desta segunda-feira (23).
Grupos fizeram mobilizações na frente de empresas, em algumas obras e pretendem fazer protestos em frente ao sindicato que representa a classe patronal, que fica na Reta da Penha, em Vitória.
Trabalhadores da construção civil fazem protesto na Grande Vitória
De acordo com o sindicalista Sebastião da Conceição, que está presente nos protestos em Vila Velha, o fim do direito ao cartão de alimentação e ao plano de saúde são algumas das principais queixas dos trabalhadores. A categoria também reivindica um reajuste de 5%.
"Querem trocar o nosso cartão alimentação, de R$ 410,00, por uma cesta básica de 40 quilos, não podemos aceitar isso", reclamou o sindicalista.
De acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintraconst), uma mudança dos salários na classificação profissional também tem gerado preocupação dos trabalhadores. Sebastião informou que o piso atual para os iniciantes é de R$ 1.540, 00 e passaria para R$ 1.005, 00. Os operários com mais de dois anos de experiência ganham R$ 1.642,00 e passariam a ganhar R$ 1.413,00.
De acordo com Sebastião, todas as principais obras que estão sendo realizadas na Grande Vitória foram paralisadas nesta segunda. Na Serra, o maior protesto aconteceu em Carapina, em uma das portarias da Vale, próximo do Terminal de Carapina. Um grupo de aproximadamente 100 trabalhadores saiu em caminhada pela BR-101.
As negociações entre trabalhadores e empresas estão em andamento. Uma reunião entre as partes está marcada para a quinta-feira (26), na sede do Sinduscon, ainda sem horário confirmado. A data base é dia 1º de maio e a convenção vence no dia 30 de abril.
OUTRO LADO
Em contato com a reportagem da CBN Vitória, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil criticou a mobilização realizada nesta segunda-feira. Na opinião de Paulo Baraona, a paralisação da atividade em algumas obras foi "totalmente intempestiva", tendo em vista que as negociações não chegaram ao fim. 
Baraona afirmou que o Sinduscon está aberto às negociações e que as reclamações do representante do Sintraconst, em relação a retirada de direitos, não procede. O presidente do Sinduscon disse que os trabalhadores não vão perder o direito ao plano de saúde e ao cartão de alimentação, por exemplo. 
"Nada disso procede, nossa proposta não retira nenhum direito dos trabalhadores. Estamos fazendo uma adequação à nova legislação trabalhista", disse o representante do sindicato patronal. 

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