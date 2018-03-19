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MERCADO DO PEIXE

Torta capixaba: Vila Rubim começa a vender bacalhau pela primeira vez

O Mercado do Peixe funciona há quase 50 anos na Vila Rubim e é um dos locais que mais vendem pescados na Grande Vitória

Publicado em 19 de Março de 2018 às 13:02

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

19 mar 2018 às 13:02
Mário Jose de Almeida fala sobre a venda de bacalhau no Mercado do Peixe Crédito: Caíque Verli
Um dos pontos comerciais mais tradicionais do Estado, a Vila Rubim, em Vitória, começou a vender o famoso bacalhau nas suas peixarias. O produto é um dos ingredientes da base para a produção da genuína torta capixaba.
Apesar do longo tempo de comércio de pescados por varejo para a Grande Vitória, com cerca de 50 anos de existência, o Mercado do Peixe da Vila Rubim pela primeira vez passa a vender o bacalhau. 
Torta capixaba, Vila Rubim começa a vender bacalhau pela primeira vez
A comercialização começou na última terça-feira (13) e o produto é vendido a R$ 36,90 o quilo. O horário de atendimento será ampliado durante a próxima semana para atender a demanda da Semana Santa.
O presidente da Associação do Comércio de Pescados da Vila Rubim (Ascopem), Mário Jose de Almeida, contou que os comerciantes tomaram a decisão para também facilitar a vida dos clientes na hora de comprar os ingredientes para as comidas típicas da época de Páscoa.
"É um atrativo a mais para trazer o povo para o Mercado. Geralmente, as pessoas têm o vício de ir atrás de bacalhau em supermercado, grandes mercearias. Então, se ele vem para o Mercado, o que a gente quer é acomodar ele também, dando a oportunidade dele encontrar seu bacalhau também aqui, facilitando as compras", afirmou.
A Semana Santa é uma data muito importante para a Vila Rubim. No ano passado, nas duas semanas que antecederam ao feriado, os comerciantes venderam 12 toneladas de pescado. "Em 2018, a nossa expectativa é de um crescimento de 40%, analisando o cenário econômico que vem melhorando", comentou o presidente da Associação.
Foi montado, inclusive, um esquema especial para atender a procura. Da próxima segunda feira até a quinta, o mercado vai abrir mais cedo, às 5h30 e fechar mais tarde, às 19h. 

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