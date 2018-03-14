Festival acontece na Ilha das Caieiras Crédito: Caíque Verli

A aproximação da Semana Santa traz também a expectativa do capixaba em preparar e degustar a famosa torta que é característica do Espírito Santo. Para os amantes do prato tradicional a dica é o Festival da Torta Capixaba, que promete levar mais de 9 mil pessoas para a Ilha das Caieiras, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Torta Capixaba, Ilha das Caieiras espera atrair mais de 9 mil pessoas

De acordo com a prefeitura de Vitória, a 14° edição do Festival vai de 29 de Março a 1 de abril. Serão 31 expositores, que vão vender o prato típico da culinária capixaba na Semana Santa.

No evento do ano passado, mais de 5 toneladas de torta capixaba foram produzidas. O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Leonardo Kroling, destacou a importância econômica da festa para a comunidade.

"Entre os restaurantes e as barraquinhas que vendem a torta, pelo volume de pessoas que frequenta o festival, a gente faz um levantamento em torno de R$ 700 mil que giram naquela região durante os dias de evento. É um momento em que eles se preparam com muita antecedência, fazem estoque de siri, palmito, bacalhau para poder atender a população que compra muito a torta capixaba", comentou.

O festival acontece de 9h às 18h e atrai muitos turistas que querem conhecer o trabalho das desfiadeiras de siri, dos pescadores e dos marisqueiros. Além da culinária, os visitantes poderão curtir atrações culturais que estão sendo definidas pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc).Segundo Krohling, no período da Semana Santa, a rede hoteleira da cidade tem uma ocupação de 50%.

Vai lá!