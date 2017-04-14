Torta capixaba atrai multidão para festival em Vitória

Torta capixaba, do Beco do Siri, na Ilha das Caieiras Crédito: Edson Chagas

Além do significado religioso, a Semana Santa tem um gostinho muito especial para o povo do Espírito Santo: é época de se esbaldar com a torta capixaba. Em Vitória, esse prato tradicional atrai uma multidão de pessoas para o Festival de Torta Capixaba da Ilha das Caieiras, que chega à sua décima terceira edição em 2017.

A famosa iguaria da culinária do Espírito Santo é uma tradição tanto para quem costuma consumir quanto para quem prepara a refeição. Esse é o exemplo da estudante Alice Santos, de 15 anos, que acompanha a avó no festival desde quando era criança. “Eu estou aqui desde os 5 anos de idade com a minha avó. As vendas, neste ano, estão boas, melhores que no ano passado. Estamos vendendo bastante”, disse.

O trocador de ônibus Raimundo Santos, de 33 anos, é morador da Serra e foi conhecer o Festival de Torta Capixaba na Ilha das Caieiras na manhã desta sexta-feira (14). “Eu saí da Serra para vir aqui conhecer. Tenho visto que as pessoas estão motivadas a comprar e também estão aproveitando para degustar. É um privilégio presenciar isso”, afirmou.

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Média de preço

Em média, o preço da torta no festival é de R$ 100 por quilo nas 33 barracas credenciadas pela prefeitura. A iguaria é vendida em porções a partir de 100 gramas. No entanto, em restaurantes da região e até mesmo em mesinhas montadas por moradores na rua, é possível encontrar o prato por um preço mais convidativo.