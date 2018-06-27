Torcedores comemoram gol do Brasil em bar na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

Mesmo com a possibilidade de uma eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo, torcedores lotaram os bares de Vitória e demonstraram tranquilidade para torcer pelo Brasil no duelo contra a Sérvia, que levou a seleção canarinho às oitavas de final da competição para enfrentar o México. Na Rua 7 de Setembro, no Centro, e no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, uma multidão tomou os bares e fez muita festa com a vitória brasileira.

Your browser does not support the audio element. Torcedores capixabas fazem festa com classificação da Seleção na Copa

Para a estudante Luanna Laube, de 18 anos, mesmo com a classificação em primeiro lugar no Grupo E, a seleção ainda precisa melhorar para sonhar com o sexto título mundial.

“Até agora, eu acho que o Brasil mostrou que deve evoluir um pouco mais e o Neymar tem que parar de cair. Mas nos próximos jogos eu acho que o time vai reagir mais.”

Rafael Picoli, bombeiro, 32 anos Crédito: Vitor Jubini

O bombeiro Rafael Picoli, de 32 anos, elogiou o desempenho da equipe contra a Sérvia, mas acredita que a seleção precisa decidir as partidas com mais rapidez. “O Brasil está jogando bem até agora, mas eu achei que demorou muito para fazer o primeiro gol.”

Andréa Cristina Silva, vendedora, 41 anos Crédito: Vitor Jubini

De olho no restante da Copa do Mundo, a vendedora Andréa Cristina Silva, de 41 anos, acredita que o time precisa ajustar alguns detalhes para ser campeão. Apesar disso, ela avalia positivamente a participação da seleção na primeira fase da competição. “Na verdade, o Brasil está surpreendendo a gente. Está melhor que eu esperava.”