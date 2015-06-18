Todos os jovens de 15 a 17 anos dentro da escola é uma das 20 metas do Plano Estadual de Educação

O Plano Estadual de Educação aprovado na Assembleia Legislativa corre risco de não ser cumprido integralmente no Espírito Santo caso a União não viabilize fontes de recursos, na avaliação do secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha. Ele classifica as 20 metas do plano como “extremamente desafiadoras”. O documento, que traça as estratégias para a Educação Pública, pelos próximos 10 anos, também possui metas audaciosas a curto prazo.Uma delas é a de que até o ano que vem todas as crianças de 4 a 5 anos estejam nas creches. Hoje, 82% das crianças são atendidas no Estado. Além disso, em dez anos a metade das crianças de até 3 anos de idade devem estar na creche. Hoje, há 21% delas matriculadas. Para o secretário, deveria constar no Plano Nacional de Educação de que forma os recursos serão disponibilizados pela União para atingir esta meta.

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“O investimento que deve ser feito nesses níveis de ensino é muito grande. É responsabilidade constitucional dos municípios, mas eles não têm recursos garantidos para fazer isso. A demanda teria de ter sido resolvida no âmbito do governo federal”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Haroldo destaca que na época em que o Plano Nacional foi elaborado, o Brasil ainda estava crescendo, e foi criado o Fundo Social do Pré-Sal para destinar recursos para a educação. Contudo, a iniciativa não é suficiente, pois os ganhos não se concretizaram. Agora, é preciso mobilizar o país para pressionar o governo e mudar a distribuição de impostos.

Voltar à escola

Uma das outras das metas com prazo curto é a de que todos os jovens de 15 a 17 anos estejam na escola até 2016. O secretário ressalta que este problema o Estado tem como resolver sem a ajuda do governo federal, já que há 65 mil vagas de Ensino Médio ociosas no Estado, e cerca de 30 mil jovens dessas idades estão fora do ensino.

“O fato é que esse é um problema que nós precisamos resolver, não só como governo, porque o governo mantém a escola, mas como sociedade. Os pais têm que motivar esses jovens a voltar para a escola. Precisamos da compreensão dos jovens de que eles têm de tomar uma decisão: voltar para a escola”, disse.

Urgência

Para o especialista em Políticas Públicas e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberto Simões, esta meta é a mais urgente de ser cumprida. Diferentemente do secretário, ele afirma que Estado possui 40 mil jovens fora das salas de aula no Espírito Santo.

“Podemos esses 40 mil jovens concentrados em determinados municípios onde não existem vagas. Não se pode trabalhar com um raciocínio dessa natureza, para o retorno deles às escolas. E pode ter alguns locais que tenham vagas demais. Isso já deveria estar discriminado no plano ou deveriam ter avançado na análise ou identificado quais estudos, e levantamentos complementares, devem ser feitos”, analisou.

Eliminar o analfabetismo

Outro grande desafio é o de erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até 2025. Para Haroldo Rocha, esta é uma meta que demanda investimento, qualificação do professor e dedicação dos alunos. Por isso, o Plano determina que seja facilitado o acesso à escola e que seja identificada a demanda ativa por vagas para jovens e adultos.

Entre as metas alcançáveis, existe a que pelo menos 50% das escolas públicas devem oferecer educação em tempo integral. Segundo Haroldo, com o programa Escola Viva 25.500 alunos de30 escolas estarão neste modelo de ensino até 2018, atendendo a meta antes mesmo de 2025.

“É uma leitura desavisada dizer que a Escola Viva não está nas metas do plano. O Escola Viva é um projeto, a meta é genérica. As pessoas precisam entender que o plano é algo orientador da ação, e o Escola Viva é a própria ação”, definiu.

Sanção