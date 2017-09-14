"Todos devem vigiar o cumprimento de contrato da BR 101", diz Hartung

Após a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciar que as obras que estão paralisadas na BR 101 serão retomadas, o governador Paulo Hartung (PMDB) disse que o que vai garantir que o contrato de concessão seja cumprido é a vigilância constante da sociedade e de entes privados e públicos, citando como um desses atores o próprio governo do Estado.

Segundo o governador, antes havia dificuldades de diálogo para que as obrigações contratuais fossem cumpridas, mas depois de mais um acidente grave na rodovia, a “corda afrouxou” e a concessionária Eco 101 e os entes públicos passaram a buscar um entendimento.

Nos trechos de João Neiva, Ibiraçu, Anchieta e Itapemirim, as obras serão retomadas, de acordo com Hartung. Também haverá esforços para a aceleração da intervenção no contorno de Iconha. As obras serão retomadas até outubro.

A garantia de que as obrigações do contrato serão cumpridas, segundo o governador, vai partir da pressão de diversos atores. “O que garante é a gente tomar conta. Está claro que com todo mundo fazendo um pouquinho, a bancada em Brasília ajudando, o governo do estado, a mídia local, a sociedade indignada e mostrando a indignação, a gente começou a reverter o processo”, disse.

Para Hartung, no Brasil, ainda não se estabeleceu uma cultura de respeito a contratos. O governador também enfatizou que o que se está pedindo à Eco 101 é o cumprimento das obrigações e que o contrato foi assinado após uma licitação que foi disputada por diversas empresas que já sabiam o que deveria ser feito.