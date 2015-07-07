Tocha olímpica vai percorrer 30 km e deve trocar de mãos a cada 200m em Vitória

Vitória foi uma das 82 cidades do país escolhidas pelo Comitê Olímpico Internacional como “cidade celebração” para receber a tocha olímpica antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Nessas cidades haverá o pernoite da chama e serão realizadas festas para celebrar o momento histórico da passagem. Ao todo, ela vai passar por mais de 300 cidades na rota de revezamento. Ainda no Espírito Santo, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim também podem receber o símbolo olímpico, mas apenas de passagem, como cidades intermediárias.

Em Vitória, a tocha irá percorrer 30 quilômetros, e deve trocar de mãos a cada 200 metros. Além dos atletas e personalidades renomados, os capixabas também terão a oportunidade de conduzir a tocha, de acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Wallace Valente. Os critérios para a seleção dos participantes são definidos pelo Comitê Rio 2016, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelos três patrocinadores do evento, e haverá um processo seletivo ao longo de 2015 e no início do próximo ano.

Como é tradição, a chama será acesa no começo de maio, em Olympia, berço dos Jogos da Antiguidade. A tocha vai circular durante uma semana pela Grécia até chegar à capital, Atenas. Lá, um representante brasileiro receberá o fogo olímpico, que será trazido para o país sede. O revezamento começa por Brasília, em uma data indefinida de maio, e terminará no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro, quando a pira olímpica será acesa no Maracanã, na festa de abertura da Rio-2016.

Celebração deve ser na Praça do Papa

Ainda não foi definida a data exata em que a tocha estará em Vitória, e roteiro que ela vai percorrer na cidade, de acordo com o secretário, mas a ideia é que ela passe pelos principais pontos da cidade. Segundo ele, a cerimônia de celebração do acendimento da tocha deve ser na Praça do Papa.

“O percurso tem muito a ver com a orla de Camburi, o Centro da cidade, com o Teatro Carlos Gomes, a Catedral Metropolitana, o Palácio do Governo, o Parque Tancredão, o Penedo, uma visão da Terceira Ponte, do Convento da Penha. A intenção são essas duas: mostrar os pontos importantes e culturais da cidade e fazer com que a população fique bem próxima a esse símbolo dos jogos”, contou à Rádio CBN Vitória.

Valente destacou a importância de Vitória estar na rota de revezamento da tocha olímpica.

“Os jogos olímpicos não são um evento da cidade do Rio de Janeiro, é um evento do país. A passagem da tocha olímpica por aqui tem essas mesmas características, uma forma de exposição nacional e global da nossa cidade, aumentar o orgulho da população na participação e fazer uma conexão dentro da cidade com o evento dos jogos olímpicos”, disse.