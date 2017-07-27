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O Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai implantar o Processo judicial eletrônico (PJe) até o final deste ano em todos os juizados especiais do Estado. Até dezembro, 46 novas unidades terão o sistema, totalizando 96 unidades judiciárias. A medida tem o objetivo de acelerar a tramitação dos processos. Os juizados especiais permitem que o cidadão busque soluções para conflitos pequenos de forma rápida, mas reportagem recente da Rádio CBN Vitória mostrou que a demora por audiências e sentenças passa de um ano no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. TJES promete agilizar ações do Juizado Especial por meio eletrônico

Segundo a presidente da Comissão de Tecnologia da Informação na Ordem dos Advogados do Brasil (AOB) seccional Espírito Santo, Dyna Hoffmann, o sistema pode deixar a tramitação mais rápida porque extingue a necessidade de algumas atividades.

"Vários procedimentos não serão necessários. Por exemplo, agora, todas as partes têm acesso aos autos. Os prazos que eu tinha como sucessivos (dar prazo primeiro para o autor, depois para o requerido, não preciso mais fazer isso porque todo mundo vai ter acesso comum ao processo", comenta ela.

A utilização do sistema exige a certificação digital de advogados, magistrados, servidores ou partes que precisarem atuar nos novos processos. O processo judicial eletrônico também elimina a necessidade de contagem e prestação de informações gerenciais para órgãos de controle, como as corregedorias e os conselhos, e permite, ainda, a execução de tarefas de forma paralela ou simultânea por várias pessoas.