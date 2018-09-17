O tribunal vai ouvir especialistas do Direito e da Medicina, além da população em geral Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) começou, nesta segunda-feira (17), uma série de audiências públicas a respeito da possibilidade de transfusão de sangue em pacientes capazes, ou seja, aqueles que manifestem discordar da transfusão por motivo de crença religiosa. O tribunal vai ouvir especialistas do Direito e da Medicina, além da população em geral. Os encontros que seguem até a próxima quarta-feira (19).

Your browser does not support the audio element. TJES discute casos de quem nega transfusão de sangue por crença

As audiências servirão de subsídio para o julgamento de um recurso de um paciente da doutrina das Testemunhas de Jeová, que veta a transfusão sanguínea. O caso foi parar na Justiça quando um hospital entrou com uma ação para realizar o procedimento no paciente, que precisava amputar uma perna. O hospital acabou vencendo na primeira instância, mas o paciente entrou com recurso que ainda será julgado pelo TJ.

O relator do processo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, foi quem conduziu a audiência desta segunda. Esse primeiro evento serviu para ouvir pacientes e familiares de Testemunhas de Jeová. Houve relatos de pessoas que passaram por uma transfusão contra a própria vontade.

Plenário do TJES ficou cheio para audiência Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com o desembargador, não há jurisprudência a respeito da matéria. Samuel Meira Brasil Júnior explica que, a partir da decisão do TJES, os magistrados capixabas terão que seguir o mesmo entendimento. “O plenário vai julgar e decidir. A decisão terá efeito vinculante para todos os juízes do Espírito Santo”, esclareceu.

ORIENTAÇÃO

Do ponto de vista médico, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Carlos Magno Pretti, afirma que há casos em que o profissional deve fazer a transfusão de sangue, mesmo que o paciente ou familiares recusem o procedimento por motivos religiosos. “A orientação dos Conselhos é, se houver chance de o paciente ir a óbito, por ausência de transfusão, o médico está autorizado a fazer a transfusão sanguínea, independentemente da vontade do paciente”, disse.

De acordo com a advogada da União, Aline Albuquerque, os pacientes não podem ser obrigados a realizar transfusão sanguínea se não quiserem. “Todos os pacientes, sendo Testemunhas de Jeová ou não, têm o direito de escolher se querem ou não realizar um procedimento ou um tratamento. Isso se chama direito à recusa. Ninguém é obrigado a fazer um procedimento que não deseja fazer”, analisou.