TJES arquiva denúncia sobre nomeações de advogados dativos

Homero Mafra, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) Crédito: Arquivo

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) arquivou a denúncia feita pela seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) sobre favorecimento na nomeação de dativos em comarcas da Grande Vitória. Os dativos são advogados nomeados para atuar em processos quando não há disponibilidade de um defensor público.

A OAB-ES afirma que dos 716 advogados nomeados como dativos entre janeiro de 2016 e junho de 2017, 40 receberam mais da metade dos R$ 4.380.495,52 que foram pagos a todos esses profissionais. Essa minoria de profissionais recebeu valores entre R$ 27 mil e R$ 97 mil.

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A OAB-ES faz acusações graves a respeito de alguns magistrados. Segundo a Ordem, dois filhos de um juiz com cargo de chefia atuaram em 179 e 169 processos, respectivamente, durante o período investigado pela entidade. A instituição alega que há favorecimento nesses casos, já que as comarcas em que os dativos atuaram estão sob a responsabilidade do Fórum dirigido pelo pai deles.

Para o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, é inegável que há favorecimento. Ele também diz que o argumento apresentado pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, de que não há regulamentação para nomeação de dativos no Espírito Santo, é falacioso e não se sustenta porque, segundo o presidente, a prática viola os princípios da Moralidade e da Impessoalidade na administração pública.

Mafra afirma que a posição da Corregedoria passa uma má impressão para a sociedade. “Penso que um posicionamento como esse mostra que não há compromisso em apurar os fatos levados ao conhecimento da Corregedoria.”

Com o arquivamento da denúncia, a OAB-ES agora vai levar o caso ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).