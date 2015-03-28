Tira-dúvidas para declaração de Imposto de Renda na Grande Vitória

Faltando pouco mais de um mês para o fim da entrega da declaração do Imposto de Renda 2015, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que declarar. Para o contribuinte não cometer erros ao preencher o formulário, os shoppings da Sá Cavalcante fizeram plantão de tira-dúvidas neste sábado (28).No Shopping Praia da Costa o serviço foi instalado no segundo piso. O supervisor Richard Oliveira foi uma das pessoas que obteve assessoria de contadores. Ele aproveitou o serviço gratuito para saber como declarar um imóvel e se ele pode colocar a esposa como dependente.

“Minha dúvida era com relação a minha esposa, queria saber se eu preciso declará-la como minha dependente. Eu também vendi um imóvel em Goiânia e estou comprando um aqui, queria saber se preciso declarar ou não”, contou à Rádio CBN.O presidente Associação do Contabilistas de Vila Velha (Ascovv), Rodrigo Sangali, cita alguns dos segmentos que geram mais dúvidas. “Esclarecemos dúvidas sobre rendimentos, quem deve declarar, sobre vendas e aquisições de imóveis, de veículos e outras receitas que não são do cotidiano do cidadão”, disse.Erros e malha finaSangali diz que muitas pessoas preferem fazer a declaração do Imposto de Renda sozinhas, porém, os escritórios de contabilidade continuam sendo muito procurados para fazer o serviço. Ele afirma que ainda é muito comum a ocorrência de erros que podem colocar o contribuinte na malha fina. “Erros de declaração por menores que sejam ou falta de informação podem ocasionar da pessoa cair na malha fina”, contou.Os contadores do serviço gratuito esclareceram dúvidas sobre doações para o Fundo para Infância e Adolescência (FIA). Quem declara imposto de renda pode destinar até 3% de imposto a receber ou pagar para esse fundo no ato da declaração. O FIA é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes carentes. Em cinco anos as doações aumentaram cerca de 40%, de acordo com Sangali.O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina no dia 30 de abril. Quem passar deste período paga multa que varia entre R$ 165,74 a 20% do imposto devido. No dia 11 de abril vai haver um novo plantão tira-dúvidas do Imposto de Renda nos shoppings Moxuara, Montserrat, Praia da Costa e Mestre Álvaro.