Tio do pão de queijo melhora e médicos vão tirar sedação

, 50 anos, começou a apresentar melhoras no seu quadro geral e, a partir desta segunda-feira (28), está previsto que os médicos tirem a sua sedação. O vendedor foi atropelado na noite de sexta-feira (25), quando atravessava a BR 101, nas imediações do Parque de Exposições de Carapina, por um motociclista. Uma mulher que seguia na garupa da moto caiu, foi atropelada por um caminhão e morreu no local.