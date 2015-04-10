Tim não explica ao Procon o corte de internet em planos da operadora

O Procon Estadual pediu explicações para representantes da operadora Tim sobre a interrupção do serviço de internet ao final da franquia contratada pelos usuários, que são clientes do plano com dados ilimitados. O encontro foi na tarde desta quinta-feira (09) em Vitória.De acordo com o diretor jurídico do Procon Estadual, Igor Britto, em apenas 30 dias 165 reclamações já foram registradas por causa do corte de internet da Tim e de outra operadora de telefonia móvel. Isso fez o órgão de defesa do consumidor abrir investigação contra essas empresas. A Tim recebeu solicitação do Procon quanto ao funcionamento do serviço de dados da operadora. “Tentamos junto com os advogados que representaram a operadora obter informações sobre qual é a postura da empresa perante esses consumidores que estão registrando as reclamações. Com as informações também conseguimos orientar ainda mais nossa investigação que está em desenvolvimento”, afirmou à Rádio CBN.O Procon investiga se houve publicidade enganosa. De acordo com as reclamações, clientes que utilizaram os serviços pré-pago e plano controle nos últimos meses tiveram o serviço de internet cortado logo no início do mês.“Estamos investigando a prática de propaganda enganosa. Pelos documentos que já temos contra essas duas operadoras e as reclamações de consumidores estamos chegando a conclusão que as empresas realmente induziram os consumidores a acreditar que eles teriam serviços de pacote de dados ilimitados e que não seriam interrompidos”, disse.Se for constatado que as operadoras não ofereceram o serviço, que foi contratado, elas poderão ser autuadas pelo órgão. A reportagem não consegui falar com a assessoria de imprensa da Tim.