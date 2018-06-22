Tia-avó de Neymar se emociona com gol e reclama: "Batem muito nele"

A vitória do Brasil contra a Costa Rica teve um gostinho especial para um grupo de moradores de Vila Velha. Tios-avós e primos de Neymar, que moram no Espírito Santo, se reuniram em bar para acompanhar a partida e se emocionaram com o resultado. O gol do Neymar foi a cereja do bolo e um alívio para a família do jogador, que vem sendo muito cobrado.

"Árvore que dá bons frutos leva pedrada. Faz parte, mas a gente sente por ele. Você viu o choro dele ali? O choro é de peso de responsabilidade, de cobrança".

Your browser does not support the audio element. Tia-avó de Neymar se emociona com gol e reclama, ENTITY_apos_ENTITYbatem muito nele

O desabafo é da prima de segundo grau do craque, Larissa Santos, de 32 anos. Quem também desabou em lágrimas após o apito afinal do árbitro foi a tia do pai do Neymar, dona Ilzélia Santos, de 68 anos."Muito emocionada, muito emocionada. Ele merece. Deus honrou, graças a Deus. Obrigada, Jesus".

Veja o momento em que a família comemorou o gol do Neymar

Ilzélia se destacou no bar. Sofria a cada lance, a cada bola que cismava em não entrar na rede da Costa Rica. Colocava a mão no rosto para não ver os lances perigosos contra a Seleção, reclamava do juiz e das marcações duras dos adversários em cima de Neymar.

"Fico nervosa pra ver ele ganhar e nervosa porque batem muito nele. Batem muito. E a gente fica torcendo pra ele e pedindo a Deus pra ele fazer alguma coisa porque depois a crítica vem em cima", relatou.