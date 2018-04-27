Texto do PDU é aprovado por vereadores e encaminhado para prefeito

PDU vai regulamentar várias ações em Vitória até 2026 Crédito: Marcelo Prest

O texto final do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória foi aprovado pelos vereadores da Capital na última quarta-feira (25) e vai seguir para apreciação do prefeito Luciano Rezende. Foram dois anos de debates para formular o projeto de lei que define como será o plano de funcionamento da cidade até 2026.

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Na avaliação do vereador Davi Esmael (PSB), que é presidente da Comissão de Políticas Urbanas, uma das principais características do novo PDU é o incentivo à abertura de novos empreendimentos para fortalecer o comércio dos bairros.

Segundo o vereador, uma das mudanças que podem ajudar os empreendedores é o fim da exigência de no mínimo duas vagas de estacionamento para comércios com mais de 35 metros quadrados. Sendo assim, na visão de Esmael, os comerciantes de menor porte terão menos impedimentos para conseguir o alvará de funcionamento.

"A principal simplificação é a diminuição da exigência para o pequeno comércio, para o comércio de bairro. Uma papelaria, padaria, um armarinho não vão precisar mais ofertar vaga de garagem", disse o vereador.

Outro ponto muito debatido do novo PDU é a instalação do Parque Tecnológico, em Goiabeiras. A principio, a ideia da prefeitura era disponibilizar o espaço apenas para as empresas, mas uma votação no final de março definiu que o local também poderá receber residências.

A situação continua gerando preocupação ao Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo). Segundo Emílio Augusto Barbosa, que é diretor do sindicato, a abertura da área para construções residenciais diminui o interesse dos empresários dos ramos da tecnologia.

"O uso misto diminui a atratividade de qualquer parque tecnológico, não só do parque de Vitória. Por ser um parque de dimensões reduzidas, isso aumenta o problema", avaliou o represente do Sindinfo.