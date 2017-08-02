Testes com "roletão" terminam e catraca não é 100% eficiente

Os testes em roletas altas no Sistema Transcol foram finalizados com êxito, segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV). A efetividade, no entanto, chega a 85%, ou seja, 15% dos passageiros que pulavam roleta ainda ultrapassam a catraca e conseguem passar sem o pagamento de passagem, mesmo com o dispositivo mais alto. A Ceturb-GV inclusive estuda outras medidas, como uma barreira eletrônica para impedir quem não paga a passagem e outras ideias encaminhadas ao órgão como sugestões.

Your browser does not support the audio element. Testes com ENTITY_quot_ENTITYroletãoENTITY_quot_ENTITY terminam e catraca não é 100% eficiente

A plena eficiência da roleta alta ficou comprometida com o fato de pessoas magras conseguirem passar no meio dela ou por, simplesmente, passarem por baixo da catraca. Os testes nos famosos “roletões” começaram em novembro do ano passado. Apesar de não alcançar 100% de efetividade, a Ceturb-GV pretende avançar com esse modelo de catraca. Atualmente 70 ônibus estão com a roleta alta em 22 linhas. Até o final deste mês outros dez veículos vão receber o sistema e a ideia é chegar ao final do ano com cem veículos usando o equipamento.

Presidente da Ceturb, Alex Mariano,testa catraca alta em ônibus do Transcol Crédito: Frederico Loureiro | Secom

O Transcol possui mais de 1,5 mil ônibus atualmente. Segundo o diretor-presidente da Ceturb-GV, Alex Mariano, nem todas as linhas vão receber a catraca alta. “Estamos ampliando de acordo com a necessidade. Podemos chegar a 500 veículos? Podemos. Mas nós estamos tendo cautela, verificando linha por linha para ver onde acontece mais (os pulos)”, ressalta.

O diretor explica que houve uma mudança no design da roleta, com o aumento da largura de uma cantoneira lateral. A ideia foi evitar a dificuldade de passagem de pessoas obesas e com bolsas maiores.

Mariano explica que outras possibilidades são pensadas atualmente, como a colocação de uma barreira de controle para evitar passageiros que não pagam a tarifa. O diretor não adiantou como seria o modelo, mas disse que chegou como sugestão para a Ceturb-GV e agora são analisadas questões de segurança e viabilidade. Um protótipo já é elaborado.