Testemunhas relataram momentos de terror com a ação de bandidos na Avenida Leitão da Silva, na tarde desta quinta-feira (30). Uma gerente de um estabelecimento comercial da região contou que um colega de trabalho viu cerca de 15 homens depredando carros e tentando tombar um caminhão que fazia entrega em uma loja. Alguns dos bandidos usavam máscaras, segundo o relato.
Testemunhas relatam pânico em ataque de bandidos na Leitão da Silva
Um servidor público, que é morador do bairro Gurigica, contou que voltava de carro para casa quando foi abordado por bandidos na entrada do bairro. O homem conta que sofreu ameaças . “Eu cheguei do trabalho às 18h. Eles passaram avisando que se eu deixasse o carro na rua, eles iam quebrá-lo.”
Com medo, o servidor público retornou para o lugar onde trabalha e lá deixou o veículo. Para conseguir entrar no bairro, teve que solicitar um motorista em um aplicativo de transporte individual de passageiros. Mesmo assim, o motorista o deixou na Leitão da Silva e o morador teve que subir o bairro a pé.
Diante da situação, o servidor relata o temor de viver no local. “Eu estou receoso, fico com medo. Quem não tem medo em uma situação como essa? Vou entrar em casa e trancar a porta.”
De acordo com um homem que trabalha na região, após a morte de um jovem, os bandidos teriam publicado em uma rede social que iriam para a Avenida Leitão da Silva, onde cometeriam crimes.
Uma senhora que é moradora da Gurigica também contou que, como os ônibus foram impedidos de circular no bairro e algumas pessoas tiveram que subir as ladeiras carregando várias sacolas de compras. Essa cena se repetiu diversas vezes com outros moradores ao longo da tarde e no início da noite.
Muitos moradores dos bairros do entorno da Leitão da Silva que foram abordados pela reportagem estavam receosos com mais um ataque de bandidos na região. Muitos preferiram não conversar com a imprensa com medo de represálias.