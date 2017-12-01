Testemunhas relataram momentos de terror com a ação de bandidos na Avenida Leitão da Silva, na tarde desta quinta-feira (30). Uma gerente de um estabelecimento comercial da região contou que um colega de trabalho viu cerca de 15 homens depredando carros e tentando tombar um caminhão que fazia entrega em uma loja. Alguns dos bandidos usavam máscaras, segundo o relato.

Your browser does not support the audio element. Testemunhas relatam pânico em ataque de bandidos na Leitão da Silva

Um servidor público, que é morador do bairro Gurigica, contou que voltava de carro para casa quando foi abordado por bandidos na entrada do bairro. O homem conta que sofreu ameaças . “Eu cheguei do trabalho às 18h. Eles passaram avisando que se eu deixasse o carro na rua, eles iam quebrá-lo.”

Com medo, o servidor público retornou para o lugar onde trabalha e lá deixou o veículo. Para conseguir entrar no bairro, teve que solicitar um motorista em um aplicativo de transporte individual de passageiros. Mesmo assim, o motorista o deixou na Leitão da Silva e o morador teve que subir o bairro a pé.

Diante da situação, o servidor relata o temor de viver no local. “Eu estou receoso, fico com medo. Quem não tem medo em uma situação como essa? Vou entrar em casa e trancar a porta.”

De acordo com um homem que trabalha na região, após a morte de um jovem, os bandidos teriam publicado em uma rede social que iriam para a Avenida Leitão da Silva, onde cometeriam crimes.

Uma senhora que é moradora da Gurigica também contou que, como os ônibus foram impedidos de circular no bairro e algumas pessoas tiveram que subir as ladeiras carregando várias sacolas de compras. Essa cena se repetiu diversas vezes com outros moradores ao longo da tarde e no início da noite.