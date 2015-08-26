Testemunhas de Ferreira entram em contradição no julgamento

O segundo dia de julgamento do caso Alexandre Martins não foi muito bom para o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira. As primeiras testemunhas que prestaram depoimento ou entraram em contradição ou não puderam fazer seus relatos. O ex-comandante da Polícia Militar, Júlio César Lugato defendeu a tese de latrocínio (roubo seguido de morte), mas disse que não acompanhou as investigações e os depoimentos do caso. Ele disse que foi surpreendido quanto a linha de investigação.

Horas depois do assassinato do juiz a tese era de roubo. Porém, no dia seguinte ao crime, Lugato foi surpreendido com uma coletiva na Secretaria de Segurança onde foi anunciado que haviam sido presos os executores e intermediários do crime e que só faltavam os mandantes.

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Após Lugato, o júri ouviu o coronel Carlos Augusto de Oliveira, autor do livro “Espírito Santo, a outra face da verdade”, uma resposta ao livro “Espírito Santo”, que descreve a morte de Alexandre sob o ponto de vista do crime de mando. O juiz não permitiu que a testemunha falasse das investigações pessoais sobre o crime para elaboração do livro porque elas não faziam parte do processo. Com isso, o depoimento ficou restrito.

Oliveira disse que o livro foi escrito por causa da indignação com os relatos que afetavam diretamente a corporação, com acusações contra os militares. No fim do depoimento, Oliveira informou que o livro gerou ação por danos morais pelo juiz Carlos Eduardo e que ele e associações tiveram que pagar R$ 260 mil.

Neucimar

A terceira testemunha de defesa foi o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga. Ele disse que acompanhou as investigações porque, como deputado, fez parte de uma comissão da Câmara, mas que não puderam concluir o relatório por causa do segredo de Justiça.

Neucimar declarou que três anos após o crime, encontrou com o ex-subsecretário de Segurança, Fernando Francischini, e ele disse que tinha participado de uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, coordenado na época pelo procurador federal Roberto Santoro.

Em uma dessas reuniões, Santoro teria relatado que a morte de Alexandre iria entrar, por enquanto, na conta de Ferreira. Até então o mandante não havia sido identificado. Nesta mesma reunião teria sido registrado que não havia conclusão se o crime era de mando ou de latrocínio.

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Aurich

Também na tarde desta terça-feira (25), o coronel Luiz Sérgio Aurich, que faltou no primeiro dia, mas teve a inclusão aceita posteriormente, e que era chefe da Casa Militar na época da morte de Alexandre, foi a última testemunha a prestar depoimento. Ele falou que só ficou sabendo do envolvimento de Ferreira no caso em uma coletiva.

Quanto ao ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Baptista, o Calú, que também é réu no julgamento, Aurich disse que o conhecia porque o expulsou da Polícia Civil por problemas disciplinares quando era secretário de Segurança do governo Max Mauro.

Federalização

Foi Aurich quem sugeriu a federalização do caso com base em quatro motivos: ter sido informado que o coronel Ferreira estava fazendo ligações do Acre para o ES; que os promotores já sabiam da transferência de Ferreira antes da decisão do juiz Alexandre; que o então secretário de segurança Rodney Miranda tinha relatado que pessoas importantes do Estado estavam envolvidas no crime e, por último, o depoimento da personal trainer Júlia Eugênia.

O depoimento desta mulher envolvia o governador na época dos fatos, Paulo Hartung, num esquema de corrupção na Prefeitura de Vitória, quando ele era prefeito da Capital.

Sem fundamento

No entanto, as investigações feitas pelo juiz Carlos Eduardo e pelos promotores do caso comprovaram que as acusações contra Hartung não tinham fundamento. Fato comprovado inclusive pelo pai de Alexandre.