Testemunha aponta funções de PMs acusados de liderar greve em 2017

No terceiro dia de audiências do processo judicial da greve da Polícia Militar do Espírito Santo, uma das testemunhas de acusação apontou a função de cada um dos policiais acusados de liderarem a paralisação da PM, em fevereiro do ano passado. Durante o depoimento, a testemunha desenhou um organograma que citava nomes e suas respectivas funções na suposta organização criminosa denunciada pelo Ministério Público.
O depoimento da testemunha foi o primeiro desta quinta-feira (17). Durante 30 minutos, a testemunha desenhou o organograma que foi juntado aos autos do processo. No total, somando o tempo para a elaboração do desenho e as indagações, o depoimento durou cerca de três horas.
Para o Ministério Público, essa foi uma das testemunhas mais relevantes das audiências, que começaram na segunda-feira (14), como afirmou o promotor Tiago Pinhal. “A testemunha elaborou de próprio punho a individualização de cada conduta. Então, ficou bem claro a participação de cada um dos policiais no evento.”
Segundo Lucínio Castelo Assumção, o Capitão Assumção, que é réu no processo, ele foi apontado como o líder da suposta organização pela testemunha. O militar nega. “Não tem prova de nada. Não existe isso.”
O advogado Tadeu Fraga, que representa cinco dos réus, avaliou que o organograma não foi suficiente para demonstrar a participação dos acusados na greve da PM. “Não contemplava as informações de estrutura hierárquica. Para ele, aquilo era só uma divisão de tarefas. Ele pegou um papel e começou a repetir tudo o que já havia dito anteriormente. Ou seja, um grande 'nada'”.
Testemunha aponta funções de policiais acusados de liderar greve da PM
Nesta quinta-feira, seis testemunhas foram ouvidas, das quais cinco foram arroladas pelo Ministério Público e outra pela defesa do tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, que não compareceu à audiência. As demais 15 testemunhas foram dispensadas pelas defesas. No total, dez policiais são acusados de formarem uma organização criminosa que liderou a paralisação da PM.
A greve da Polícia Militar aconteceu entre os dias 4 e 25 de fevereiro do ano passado. Durante o período, 210 mortes violentas foram registradas no Espírito Santo.