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Tesouro Nacional prepara mudanças na classificação de risco dos Estados

As alterações serão submetidas à consulta pública, em dezembro, para que todos possam opinar, ainda que seja uma discussão técnica

Publicado em 26 de Novembro de 2016 às 18:26

Publicado em 

26 nov 2016 às 18:26
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, confirmou neste sábado (26) que o Governo Federal está reformulando todo o sistema de concessão de créditos, inclusive a metodologia de classificação de risco aos Estados. As alterações serão submetidas à consulta pública, em dezembro, para que todos possam opinar, ainda que seja uma discussão técnica.
“As primeiras mudanças que estamos buscando implementar é que ao invés de olhar só o passado da situação fiscal dos entes, olharemos também para frente, pois quando se contrata operações de crédito, também se contrata dívidas futuras. Além disso, estão previstos outros elementos que ajudam a classificar o risco”, explicou.
Tesouro Nacional prepara mudanças na classificação de risco dos Estados
A capacidade de pagamento dos estados é medida por uma classificação que varia de “A” a “D”, e é utilizada pelo Tesouro Nacional para consentir aval para tomada de operações de créditos pelos entes federados. Aqueles que possuem notas A e B podem obter recursos.
Falhas na metodologia
Vescovi comentou ainda que a metodologia atual foi desenvolvida em 2012 e apresenta algumas falhas, por isso, a revisão torna-se ainda mais importante, uma vez que garante a sustentabilidade dos serviços que são oferecidos pelos estados.
“É uma forma de proteger a sociedade. Porque quando fica claro o potencial de risco é preciso dizer: não é mais possível tomar operações de crédito. Isso protege o futuro das contas publicas e da prestação de serviços à sociedade”, complementa. 
As declarações da Secretária do Tesouro Nacional foram feitas durante o 11º Encontro de Lideranças, realizado pela Rede Gazeta, em Pedra Azul.

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