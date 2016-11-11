Tesouro Nacional afirma que é inviável ajudar Estados

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou nesta sexta-feira (11) que ajudar os Estados é inviável no momento em que há uma meta de resultado fiscal para ser cumprida. Isso porque, segundo Vescovi, tal ajuda poderia fazer com que o Governo Federal não atinja seus objetivos e aborte o ciclo de ganho de confiança.

“Essa meta é um dos elos mais importantes que temos para a recuperação da confiança e, o mais importante, a crise dos estados é estrutural. Uma ajuda hoje, vai levar a outra ajuda amanhã, a outra ajuda no mês que vem. Quer dizer: qual é a solução da crise nos estados? Nós precisamos rever a estrutura de despesas, fazer reformas estruturais”, argumentou.

De acordo com a secretária, o pedido de ajuda dos estados vem em um momento em que eles não se veem com mais instrumentos, por isso, é preciso rever regras e manter o diálogo. Vescovi também ressaltou que muitas unidades federativas têm problemas sérios com as previdências nos regimes próprios. Por isso, é necessário que essas regras sejam revistas.

“Nós estamos juntos dos estados para enfrentar os difíceis temas das reformas estruturais, mas nós não acreditamos que a ajuda seja uma solução, porque isso não vai reduzir o tamanho da despesa. Pelo contrário, vai fazer o governo federal não cumprir as suas metas e vai abortar o ciclo de ganho de confiança. É o que a gente podia chamar, na forma mais popular, de abraço dos afogados. E nós não queremos isso”, completou.

Esforço de ajuste fiscal