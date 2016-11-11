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Tesouro Nacional afirma que é inviável ajudar Estados

A afirmação foi feita durante encontro com os prefeitos eleitos no Espírito Santo, em Vitória

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 13:51

Publicado em 

11 nov 2016 às 13:51
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou nesta sexta-feira (11) que ajudar os Estados é inviável no momento em que há uma meta de resultado fiscal para ser cumprida. Isso porque, segundo Vescovi, tal ajuda poderia fazer com que o Governo Federal não atinja seus objetivos e aborte o ciclo de ganho de confiança.
“Essa meta é um dos elos mais importantes que temos para a recuperação da confiança e, o mais importante, a crise dos estados é estrutural. Uma ajuda hoje, vai levar a outra ajuda amanhã, a outra ajuda no mês que vem. Quer dizer: qual é a solução da crise nos estados? Nós precisamos rever a estrutura de despesas, fazer reformas estruturais”, argumentou.
De acordo com a secretária, o pedido de ajuda dos estados vem em um momento em que eles não se veem com mais instrumentos, por isso, é preciso rever regras e manter o diálogo. Vescovi também ressaltou que muitas unidades federativas têm problemas sérios com as previdências nos regimes próprios. Por isso, é necessário que essas regras sejam revistas.
“Nós estamos juntos dos estados para enfrentar os difíceis temas das reformas estruturais, mas nós não acreditamos que a ajuda seja uma solução, porque isso não vai reduzir o tamanho da despesa. Pelo contrário, vai fazer o governo federal não cumprir as suas metas e vai abortar o ciclo de ganho de confiança. É o que a gente podia chamar, na forma mais popular, de abraço dos afogados. E nós não queremos isso”, completou.
Esforço de ajuste fiscal
Nesta quinta-feira (10) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Governo busca ajudar os estados com ações que não comprometam o esforço de ajuste fiscal das contas públicas. Ressaltando que a medida de ajuste é que vai dar base para recuperação da economia, o que gera, entre outras coisas, arrecadação, recuperando-se também, e inclusive recuperação dos Estados. Meirelles citou entre as soluções para ajudar na recuperação dos Estados "a viabilização de secutirização" e a análise de "receitas futuras", sem precisar quais seriam elas.

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