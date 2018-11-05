Terrenos de Marinha: SPU deve receber R$ 44 milhões em dívidas no ES

Bento Ferreira é um bairro com terrenos de marinha Crédito: Arquivo

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) espera receber mais de R$ 44 milhões de um total de 4032 pessoas que moram em terrenos de marinha no Espírito Santo e estão inadimplentes com o pagamento das taxas de ocupação, foro e laudêmio.

Your browser does not support the audio element. Terrenos de Marinha - SPU deve receber 44 milhões de reais em dívidas no ES

O órgão enviou as notificações aos moradores no início de setembro. Os terrenos de Marinha são identificados a partir de uma linha chamada de Linha de Preamar Médio (LPM), definida por uma faixa de terra de 33 metros, do litoral em direção ao continente, onde estão localizadas as áreas da União.

Nesta semana, as pendências serão enviadas para a Procuradoria Geral da Fazenda para a inscrição em dívida ativa, como explica o superintendente de Patrimônio da União , José Carlos de Oliveira Machado.

"Ainda é uma cobrança administrativa, mas dentro de um certo prazo que a Procuradoria vai notificar as pessoas para que elas tomem conhecimento da decisão e procure o órgão para efetivar o pagamento. Depois dessa providência, a Procuradoria toma as medidas de cobrança por via judicial", afirma.

As dívidas poderiam ter sido parceladas em até 60 vezes. Depois da inscrição em dívida ativa, o pagamento deve ser feito no site da Procuradoria, que é o www.pgfn.fazenda.gov.br.