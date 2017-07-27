Terreno invadido tem lotes demarcados na Rodovia do Contorno

Terreno invadido às margens da Rodovia do Contorno Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um terreno particular foi invadido por dezenas de famílias às margens da Rodovia do Contorno, na Serra. No local há vários lotes demarcados com estacas e barracas, com o nome das pessoas que teriam tomado “posse” dessas áreas, mas poucas estavam de fato no terreno no início da manhã desta quinta-feira (27). Os invasores estão no local há mais de dez dias, segundo relatos. A reportagem da Rádio CBN tentou falar com os invasores, mas um dos líderes disse que ninguém falaria com a imprensa. No local há famílias com crianças, idosos e adolescentes.

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Já existe uma liminar judicial que ordena a reintegração de posse no local, segundo o trâmite do processo acessível no portal do Tribunal de Justiça (TJ-ES). A reportagem não conseguiu contato com a proprietária do terreno, uma construtora. Nos autos no processo, no entanto, há a informação de que a área já foi invadida em outra oportunidade. Na decisão, com data da última terça-feira (25), o juiz da 5ª Vara Cível da Serra, diz que é necessário a presença de três oficiais de justiça, devido a extensão da área.

FAZENDINHA É DESOCUPADA NOVAMENTE

Já em Vitória, no final da manhã desta quinta uma nova reintegração de posse foi realizada no terreno conhecido como “Fazendinha”, na Grande São Pedro. No início de abril uma reintegração de posse aconteceu no local, onde 500 famílias tiveram que sair do local. Segundo o oficial de Justiça Gibson Amorim, algumas das famílias voltaram a ocupar o terreno. “Eles saíram e retornaram logo depois que foram embora. A maioria continuou em um dos lados. Eles sabem que há uma medida judicial dizendo que não são donos, mas insistem”, explica.

Uma das ocupantes, Jusceli Mattos, de 42 anos, estava com o marido e dois filhos e admite que voltou para o terreno após a reintegração de posse em abril e afirma que vai voltar de novo, por não ter para onde ir. “Nós vamos esperar e depois a gente volta. Não é invasão? Todo mundo vai voltar”, relata.

INVASÃO NO CONTORNO