Nova rua será aberta em área onde hoje funciona um motel, próxima da avenida Hugo Musso Crédito: Eduardo Dias

Os congestionamentos e tráfego intenso na Avenida Hugo Musso fazem parte da rotina dos motoristas que passam pelos bairros da Praia da Costa Itapoã , em Vila Velha. A situação fica ainda pior nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde, e é preciso ter paciência para encarar a lentidão. Para amenizar o tráfego e dar mais uma opção de circulação no bairro, a prefeitura estuda a abertura de uma nova rua em Itapoã. Para isso, o município deu iniciou ao processo de desapropriação parcial de um terreno onde hoje funciona um motel, às margens da avenida Hugo Musso. O estabelecimento, porém, não será fechado, mas passará por reforma.

A abertura da nova via se tornará extensão da rua Belo Horizonte, que terá fluxo contínuo até a orla da praia, na Avenida Gil Veloso. A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Caroline Jabour, explicou que a prefeitura deve fazer acordo e pagar R$ 5 milhões ao proprietário do terreno. A expectativa é para que a obra seja concluída ainda neste ano.

Your browser does not support the audio element. Terreno de motel desapropriado para abertura de rua, em Vila Velha

"A partir do pagamento da desapropriação, vamos dar um período para o proprietário retirar os seus pertences. Depois vamos proceder com a demolição da construção, pavimentações e drenagem da rua. A gente espera que a via seja aberta ainda nesse ano, para melhorar o fluxo de trânsito no coração de Itapoã", explicou a secretária.

Trecho em destaque passará a ser rua com a desapropriação Crédito: Reprodução/GoogleMaps

A motorista Tatiane Turra Pedroni mora nas proximidades de onde será construída a nova rua e elogiou a mudança no trânsito da região.

"Vai ficar melhor, vai ter o acesso vindo da praia para o Centro de Vila Velha, para dentro de Itapoã. Vai ficar bem melhor para o motorista, porque hoje precisamos dar uma volta muito grande para acessar a rua Belo Horizonte. Vai ser uma das melhores soluções para dentro de Itapoã", opinou a moradora.

A prefeitura de Vila Velha afirmou que o projeto da nova rua ainda não está concluído e que não há uma projeção do valor final da obra.