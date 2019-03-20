Os congestionamentos e tráfego intenso na Avenida Hugo Musso fazem parte da rotina dos motoristas que passam pelos bairros da Praia da Costa e Itapoã, em Vila Velha. A situação fica ainda pior nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde, e é preciso ter paciência para encarar a lentidão. Para amenizar o tráfego e dar mais uma opção de circulação no bairro, a prefeitura estuda a abertura de uma nova rua em Itapoã. Para isso, o município deu iniciou ao processo de desapropriação parcial de um terreno onde hoje funciona um motel, às margens da avenida Hugo Musso. O estabelecimento, porém, não será fechado, mas passará por reforma.
A abertura da nova via se tornará extensão da rua Belo Horizonte, que terá fluxo contínuo até a orla da praia, na Avenida Gil Veloso. A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Caroline Jabour, explicou que a prefeitura deve fazer acordo e pagar R$ 5 milhões ao proprietário do terreno. A expectativa é para que a obra seja concluída ainda neste ano.
Terreno de motel desapropriado para abertura de rua, em Vila Velha
"A partir do pagamento da desapropriação, vamos dar um período para o proprietário retirar os seus pertences. Depois vamos proceder com a demolição da construção, pavimentações e drenagem da rua. A gente espera que a via seja aberta ainda nesse ano, para melhorar o fluxo de trânsito no coração de Itapoã", explicou a secretária.
A motorista Tatiane Turra Pedroni mora nas proximidades de onde será construída a nova rua e elogiou a mudança no trânsito da região.
"Vai ficar melhor, vai ter o acesso vindo da praia para o Centro de Vila Velha, para dentro de Itapoã. Vai ficar bem melhor para o motorista, porque hoje precisamos dar uma volta muito grande para acessar a rua Belo Horizonte. Vai ser uma das melhores soluções para dentro de Itapoã", opinou a moradora.
A prefeitura de Vila Velha afirmou que o projeto da nova rua ainda não está concluído e que não há uma projeção do valor final da obra.
Em contato com a reportagem da CBN Vitória, nesta sexta-feira (22), a direção do motel esclareceu que o local continuará funcionando e que passará por reformas durante a obra de construção da nova rua. A entrada do estabelecimento deixará de ser pela avenida Hugo Musso e vai acontecer pela nova rua construída pela prefeitura.